La Procura chiede 36 mesi di custodia cautelare per Bruno Pacheco e i nipoti del presidente

Il 7 aprile, la Procura ha chiesto 36 mesi di detenzione preventiva per i sette indagati per il presunto reato di collusione aggravata nell'organizzazione criminale, nel contesto del caso di Provías Decentralized (Puente Tarata III). L'ordine comprende anche l'ex segretario dell'Ufficio presidenziale, Bruno Pacheco, e i due nipoti del presidente Pedro Castillo, Fra Vasquez Castillo e Gian Marco Castillo.

Questa richiesta è gestita dal Quinto Ufficio del Secondo Ufficio del Procuratore Aziendale specializzato in reati di corruzione dei funzionari di Lima, guidato dal procuratore Karla Zecenarro Monge. Le persone indagate incluse nell'ordinanza di custodia cautelare sono:

1. L'ex segretario generale del Palazzo del Governo, Bruno Pacheco Castillo.

2. L'ex direttore di Provías Decentralized, Victor Valdivia Malpartida.

3. Il funzionario di questa entità, Edgar Vargas Mas.

4. L'uomo d'affari Zamir Villaverde Garcia.

5. Uomo d'affari Luis Carlos Pasapera Adrianzén.

Va sottolineato che la detenzione preliminare è una misura regolata dall'articolo 261 del codice di procedura penale che cerca di privare una persona indagata della sua libertà per un breve periodo di tempo al fine di impedirgli di fuggire. Se è un caso comune, viene eseguito per un periodo di 72 ore o tre giorni, ma essendo un caso complesso dura fino a 10 giorni. In questo caso, a causa della sua complessità, è stato rilasciato per 36 mesi.

D'altra parte, la Procura ha anche chiesto la misura restrittiva di comparizione (che garantisce mezzi provvisori per garantire gli scopi del procedimento penale) al fine di:

1. Il funzionario di Provías Decentralized, Alcides Villafuerte Vizcarra.

2. Imprenditrice Karelim López Arredondo.

3. Uomo d'affari Marco Pasapera Adrianzén.

4, Uomo d'affari Hector Pasapera Lopez.

5. Uomo d'affari Victor San Miguel Velasquez.

I NIPOTI DI BRUNO PACHECO E CASTILLO RIMANGONO LIBERI:

Tuttavia, l'ex segretario dell'Ufficio presidenziale e i nipoti del presidente continuano a non comparire per la giustizia. Pertanto, il Ministero dell'Interno li ha inclusi nel programma Rewards.

«Immediatamente, è stato richiesto a livello del Vice Ministero dell'Ordine Interno di essere considerato tra i più ricercati e di avere una ricompensa», ha detto l'autorità, dal momento che quelli citati non sono stati in grado di essere localizzati dall'accusa durante un'operazione che ha cercato di mettere un mandato di arresto contro loro.

«L'intero rapporto è già stato formalizzato ed è stato consegnato al settore interno per procedere secondo quanto già regolamentato. Nel corso delle ore, quella ricompensa dovrebbe uscire ed essere considerata tra le più ricercate», ha aggiunto.

Per informazioni sulla posizione di Bruno Pachecho, vengono offerti S/ 30 mila suole. Per informazioni sulla posizione di Fray Vasquez Castillo e Gian Marco Castillo Gómez, vengono offerti S/ 15 mila suole.

In totale, Mininter ha incorporato in questo programma di premi i cinque fuggitivi coinvolti nel caso Puente Tarata III. L'inclusione di queste cinque persone è stata approvata dalla Rewards Against Crime Evaluation Commission (Cercri).

ALTRO CATTURATO

Durante la suddetta operazione, che ha cercato di attuare un mandato di arresto nei confronti delle persone coinvolte, l'uomo d'affari Zamir Villaverde, Víctor Valdivia Malpartida e George Pasapera sono stati arrestati.

Inoltre, il comandante del PNP ha riferito di essersi presentato all'ufficio giudiziario su base volontaria : 1. Hector Pasapera Lopez, 2. Victor San Miguel Velasquez e 3. Luis Pasapera Adrianzen. Altri nomi coinvolti sono quelli di Edgar Vargas Mas e Alcides Villafuerte Vizcarra, con un totale di undici persone tramandate dalla procura.

