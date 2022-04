Joe Biden ha detto che la Russia ha commesso «un'orribile atrocità» a Kramatorsk

U.S. President Joe Biden addresses the North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference in Washington, U.S., Aprl 6, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha accusato la Russia di aver commesso una «orribile atrocità» dopo almeno 50 persone, tra cui cinque bambini, sono state uccise venerdì nel bombardamento della stazione ferroviaria nella città ucraina orientale di Kramatorsk.

« L'attacco a una stazione ucraina è una nuova orribile atrocità commessa dalla Russia, che colpisce civili che stavano cercando di uscire e mettersi al sicuro », ha detto il presidente su Twitter.

Un attacco oggi alla stazione ferroviaria della città di Kramatorsk, nel Donbas controllato dall'esercito ucraino e che ha coinvolto quasi 4.000 civili che volevano fuggire dalla regione, ha ucciso almeno 50 persone e ferito 87, un massacro che Kiev attribuisce alle forze russe.

Il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ha sottolineato che ci sono cinque bambini tra i defunti.

Finora 98 persone sono state trasferite negli ospedali, di cui 16 bambini, 46 donne e 36 uomini. Dodici di questi cittadini sono morti in ospedale e 38 alla stazione, ha detto.

Secondo l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, al momento dell'impatto missilistico «la popolazione veniva evacuata e c'erano quasi 4.000 civili nella stazione, per lo più donne e bambini».

Secondo fotografie e video pubblicati dalle autorità locali e dalla società di trasporto ferroviario statale ucraina Ukrzaliznytsia, corpi senza vita sono visti davanti alla stazione e vicino alla piattaforma tra macchie di sangue, valigie, zaini, animali imbalsamati e carrelli della spesa.

«I russi disumani non abbandonano i loro metodi. Non avendo la forza e il coraggio di affrontarci sul campo di battaglia, sterminano cinicamente i civili», ha detto a Facebook il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

«È così che la Russia è arrivata a proteggere il Donbas, il suo modo di intendere la protezione della popolazione di lingua russa», ha detto anche al Parlamento finlandese.

L'attacco è arrivato proprio mentre le autorità locali hanno esortato gli abitanti della regione a lasciare l'est del Paese il prima possibile, di fronte all'offensiva finale russa che Kiev ritiene si svolgerà nel giro di pochi giorni attraverso il Donbas.

Cuerpos en las calles tras el ataque en Kramatorsk (Hervé BAR / AFP) AFP

L'Unicef ha fornito oggi attrezzature mediche e prodotti di emergenza a Kramatorsk per rispondere al «rapido deterioramento» della situazione nelle regioni orientali del paese. Quando è avvenuto l'attacco, una squadra era ad appena un chilometro dalla stazione ferroviaria.

Kramatorsk è la principale base militare dell'esercito ucraino nella regione e chiave insieme alla città di Izium (Kharkov), che già controlla, e Sloviansk, nella strategia russa di conquistare l'intero Donbas.

È lungo questo asse, che inizia nell'assediata Kharkiv, che le truppe russe vogliono avanzare a sud e avvolgere le forze ucraine a nord di Donetsk.

«I nazisti russi hanno sparato con missili Tochka-U contro la stazione ferroviaria di Kramatorsk, da dove i treni di evacuazione portano gli abitanti della regione in luoghi più sicuri in Ucraina, partono in modo organizzato», ha detto Kyrylenko.

«Per loro, la vita delle persone è solo un chip di contrattazione e uno strumento per raggiungere i loro cinici obiettivi», ha detto.

Secondo il presidente della compagnia di trasporto ferroviario statale ucraina Ukrzaliznytsia, Alexander Kamyshin, sono stati due missili a colpire la stazione.

Uno dei presunti missili usati nel massacro era scritto su un lato «za detéi» (da bambini), secondo una fotografia pubblicata da Kamyshin su Telegram.

