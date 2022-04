Invasione della Russia LIVE: l'OMS ha confermato circa cento attacchi alle infrastrutture sanitarie in Ucraina

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A body of the civilian lies near destroyed houses in Borodyanka, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kyiv region, Ukraine, April 5, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

La città di Borodianka si unisce alla lista delle regioni in cui le truppe russe hanno causato un massacro di civili nel loro tentativo di invadere il territorio dell'Ucraina. Il presidente Zelensky ha affermato che quanto accaduto nella regione è «molto più orribile» della situazione scoperta nella vicina città di Bucha.

Kiev ha anche denunciato i soldati del Cremlino che bloccano i treni che stanno evacuando la popolazione dell'Ucraina orientale, area in cui si ritiene concentrata la forza degli attacchi nei prossimi giorni.

Quasi 50 giorni dopo l'inizio degli attacchi, la Russia ha riconosciuto di aver subito «perdite significative» tra il suo personale militare schierato in Ucraina e ha assicurato che continuerà a «difendere i suoi interessi» dopo essere stata sospesa dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, in dichiarazioni del Il portavoce del Cremlino.

Mentre la comunità internazionale attua nuove sanzioni contro la Russia per le aggressioni contro l'Ucraina.

Ecco il minuto per minuto dell'invasione russa dell'Ucraina (ora dell'Ucraina, GMT +3):

venerdì, 8 aprile

5:00: Almeno 26 corpi sono stati recuperati dalle macerie di due case nella città ucraina di Borodyanka, ha riferito il procuratore generale ucraino Irina Venediktova sul suo profilo Facebook ufficiale.

«Solo da sotto le macerie di due condomini bombardati, sono stati recuperati 26 corpi. Il nemico ha insidiosamente inflitto attacchi aerei sulle infrastrutture abitative di notte, quando c'era un numero massimo di persone in casa», ha detto, dopo aver visitato la città.

A questo proposito, ha assicurato che «l'obiettivo era esclusivamente la popolazione civile». «Non c'è una sola installazione militare qui», ha detto, aggiungendo che «le prove dei crimini di guerra russi» sono «in ogni momento» in città a causa dei resti di bombe a grappolo, missili e lanciarazzi.

4:15: Gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni contro il più grande produttore di diamanti del mondo, Alrosa, e la società di costruzione, riparazione e manutenzione navale United Shipbuilding Corporation (USC) in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

«Queste azioni, intraprese con il Dipartimento di Stato e in coordinamento con i nostri alleati e partner, riflettono i nostri continui sforzi per limitare l'accesso del Cremlino a beni, risorse e settori dell'economia che sono essenziali per fornire e finanziare la brutalità di Putin», ha affermato il vice segretario al Tesoro per Terrorismo e intelligence finanziaria, Brian Nelson.

3:35: Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che le autorità federali della Germania stanzieranno quest'anno 2 miliardi di euro per l'alloggio e l'integrazione dei rifugiati ucraini che ricevono asilo nel paese.

Dopo una riunione di diverse ore, le autorità tedesche hanno convenuto che i rifugiati ucraini riceveranno benefici di sicurezza di base da giugno in poi. Pertanto, gli stati federali riceveranno una somma di 2 miliardi di euro quest'anno, ha detto l'esecutivo tedesco in una dichiarazione, come riportato dal quotidiano «Sueddeutsche Zeitung».

Dei 2 miliardi di euro concordati, 500 milioni sono destinati a essere una sorta di anticipo per i Länder con l'obiettivo di fornire una sicurezza di base ai rifugiati dall'Ucraina. Altri 500 milioni saranno destinati a sostenere i comuni con costi di alloggio.

3:00: Il primo ministro ucraino Denis Shmigal ha dichiarato la sua disponibilità che l'Ucraina possa ricevere parte dei beni russi sequestrati dalle potenze occidentali per facilitare il processo di ricostruzione del paese.

Shmigal ha riferito che le autorità stanno promuovendo il Fondo per la ricostruzione dell'Ucraina e che, in questo quadro, «lavoro attivo» è già in corso, secondo l'agenzia Ukrinform.

Il capo del governo ha riconosciuto che non esiste un'unica procedura per eseguire questo trasferimento di beni russi, quindi il lavoro verrà svolto individualmente con ciascun paese.

«Vogliamo ricevere parte di questi fondi nei prossimi sei mesi per iniziare rapidamente la ricostruzione del nostro Paese», ha detto Shmigal, che ha anche esortato la comunità internazionale a continuare il sequestro dei beni.

Come ha ricordato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in una dichiarazione, Alrosa, una società responsabile del 90% della capacità di estrazione di diamanti della Russia, è stata sanzionata anche da Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda e Bahamas.

2.20: L'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha definito l'attacco di oggi del giornalista russo Dmitri Muratov, premio Nobel per la pace 2021, che è stato gettato vernice in faccia da una persona sconosciuta a Mosca mentre stava per prendere un treno.

«Questo è del tutto inaccettabile e un altro attacco alla sicurezza dei giornalisti e alla libertà dei media in Russia», ha detto Borrell sul suo account Twitter ufficiale.

Parte de los destrozos causados por las tropas rusas en Izyum

2.00: Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato il «cinismo alla fine di ogni discussione» con Vladimir Putin e ha dichiarato che Vladimir Putin ha esplicitamente respinto un'operazione umanitaria a Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina.

«Questo ruolo di dialogo con il presidente russo è ingrato, passo ore a discutere. Il cinismo è alla fine di ogni discussione, non c'è mai piacere... Ma è mio dovere», ha risposto in una seduta con i lettori del quotidiano francese Le Parisien.

1.45: L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riferito di essere stata in grado di confermare circa 100 attacchi alle infrastrutture sanitarie in Ucraina e ha chiesto l'accesso umanitario alla città assediata di Mariupol.

«Finora, l'OMS ha verificato 103 episodi di attacchi ai servizi sanitari, con 73 persone uccise e 51 ferite, tra cui personale sanitario e pazienti», ha detto il capo dell'organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa.

1.19: «Plaudo al voto schiacciante di oggi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite per espellere la Russia dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite», ha detto Joe Biden in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. «Questo è un passo significativo della comunità internazionale che dimostra ulteriormente come la guerra di Putin abbia trasformato la Russia in un paria internazionale».

«La Russia sta commettendo gravi e sistemiche violazioni dei diritti umani. Le forze russe stanno commettendo crimini di guerra. La Russia non ha posto nel Consiglio per i diritti umani», ha aggiunto. «I segni di persone violentate, torturate, giustiziate, in alcuni casi con il corpo profanato, sono un oltraggio per la nostra comune umanità. Le bugie della Russia non possono competere con le prove innegabili di ciò che sta accadendo in Ucraina».

Notizie in sviluppo...

