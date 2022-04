Il ministero degli Esteri ha citato la Commissione consultiva per le relazioni estere per la sentenza sulla controversia con il Nicaragua

Il conflitto con il Nicaragua sulle porzioni territoriali del mare nei Caraibi, e per il quale nel 2013 il regime di Daniel Ortega ha avviato un contenzioso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, che ha sede a L'Aia (Paesi Bassi), è la ragione principale per cui il Ministero degli Affari Esteri, anche il Il Ministero degli Affari Esteri, anche il Ministero degli Affari Esteri della Colombia, ha programmato un incontro con la commissione per gli affari esteri per questo venerdì alle 8 del mattino.

Va ricordato che questa delegazione è composta dai membri del Congresso delle seconde commissioni della Camera dei Rappresentanti e del Senato, ex presidenti della Colombia e delegati del governo.

Proprio il senatore Antonio Sanguino ha riferito in vari media del Paese di questo incontro per il quale ci sono molte aspettative.

«In questa sessione sentiremo parlare della sentenza relativa a presunte violazioni nel Mar dei Caraibi, pronunciata dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, che corrisponde a una causa intentata dal Nicaragua contro la Colombia. Speriamo che questa sentenza non sia contraria agli interessi della nostra nazione», ha detto il deputato a La W Radio.

Secondo lo stesso Sanguino, verrà discussa anche la questione del conflitto nell'Europa orientale, che ha la diplomazia mondiale al limite.

«Conosceremo la posizione della Colombia nel conflitto tra Ucraina e Russia. Saremo inoltre informati delle relazioni con gli Stati Uniti. Spero che gli ex presidenti della repubblica possano partecipare», hanno citato su Radio Caracol ciò che ha detto il senatore.

Alla fine di marzo, il Ministero degli Affari Esteri ha riferito che c'era già una data per ascoltare la sentenza della Corte internazionale di giustizia su due cause legali imposte dal Nicaragua e dalla Colombia.

È importante notare che il verdetto della Corte dell'Aia non implicherà alcun cambiamento nelle mappe di nessuno dei due paesi coinvolti nel contenzioso, come ha fatto il 19 novembre 2012.

In quell'occasione, la Colombia mantenne la sovranità sulla terraferma di San Andrés, Providencia e sette chiavi attaccate al dipartimento — Albuquerque, Bajo Nuevo, Southeast, Quitasueño, Roncador, Serrana e Serranilla — ma perse una parte significativa del mare a favore del Nicaragua e ne conservò solo dodici miglia nautiche dell'acqua che li circonda territori.

La decisione pendente della Corte dell'Aja è legata a presunte violazioni dei diritti sovrani e degli spazi marittimi nel Mar dei Caraibi da parte della Colombia, accusata dal governo di Daniel Ortega dal 2013.

Secondo il Nicaragua, la Marina Nazionale Colombiana continua ad operare nelle acque del Mar dei Caraibi che non fanno più parte della sua giurisdizione. Inoltre, dicono che l'emissione del decreto 1946 del 2013, che istituisce la zona contigua integrale dell'arcipelago, il governo della Colombia omette i cambiamenti che avrebbero dovuto verificarsi sulla mappa dopo la sentenza.

In risposta a questa richiesta, la Colombia ha contrastato il paese centroamericano. Secondo il ministero degli Esteri colombiano, «il Nicaragua ha violato i diritti di pesca artigianale degli abitanti dell'arcipelago, in particolare della comunità di Raizal, di accedere e gestire i loro tradizionali banchi di pesca».

Inoltre, in quel paese sarebbe stato emesso un decreto che sarebbe contrario al diritto internazionale e avrebbe cercato di aggiungere ancora più aree marine di quelle che aveva già vinto in tribunale, a scapito della Colombia.

Per risolvere questa controversia, la Corte dell'Aia ha convocato diverse udienze orali, sia faccia a faccia che virtuali, tra il 20 settembre e il 1 ottobre dello scorso anno. A nome della Colombia, oltre agli avvocati della difesa, hanno parlato il vicepresidente e ministro degli Esteri, Marta Lucia Ramírez, il governatore del dipartimento di San Andrés e Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, la Marina nazionale e il rappresentante della comunità Raizal Kent Francis James.

La squadra che è intervenuta in difesa della Colombia ha sostenuto i tradizionali diritti di pesca della comunità raizal — i cui banchi di pesci non rientravano nelle 12 miglia nautiche stabilite nella precedente sentenza — la presunta violazione dei diritti del Nicaragua nei confronti della Colombia rispetto al Mar dei Caraibi, la protezione della sovranità colombiana, la protezione dell'ecosistema marino e la guerra alla droga.

Da parte sua, il regime di Ortega dovrebbe presentare tutte le prove in suo possesso sulle presunte violazioni dello spazio marittimo che la Colombia ha commesso dall'emissione della sentenza nel novembre 2012.





