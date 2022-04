Il Congresso ha approvato l'iniziativa per esonerare gli alimenti di base dall'IGV

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Questo giovedì 7 aprile, la sessione plenaria del Congresso ha approvato un'iniziativa che mira a scagionare l'imposta generale sulle vendite (IGV) sui beni di prima necessità, al fine di beneficiare le famiglie peruviane.

Ed è nel bel mezzo delle manifestazioni degli abitanti del villaggio per l'aumento dei prezzi del paniere familiare, la proposta è stata sostenuta da 97 membri del Congresso, nove contrari e due astenuti. Successivamente, con 96 voti favorevoli, dieci contrari e un'astensione, è stato esonerato dal secondo scrutinio.

Secondo l'iniziativa, si propone di stabilire l'esenzione dall'IGV imposta all'importazione o alla vendita sul mercato interno di pollo, uova, latte, farina di frumento, pasta, zucchero e prodotti a base di carne. Cibo di prima necessità nelle famiglie peruviane.

Allo stesso modo, creare un meccanismo per l'uso e la restituzione del credito d'imposta IGV accumulato che avrebbe tassato l'acquisto di materie prime e fattori di produzione e altri servizi utilizzati nel processo di produzione del cibo esonerato.

Inoltre, l'appendice I-A è incorporata nel testo unico ordinato della legge generale sull'imposta sulle vendite e sull'imposta sui consumi selettivi, approvato dal decreto supremo 055-99-EF.

Tuttavia, stabilisce che la domanda di rimborso del credito d'imposta accumulato e non utilizzato può essere presentata ogni tre mesi e per un importo minimo di un'unità fiscale (ITU). La forma, le scadenze e le altre condizioni sono regolate da Sunat.

Allo stesso tempo, come disposizione integrativa finale, è previsto che con un decreto supremo approvato dal Ministro dell'Economia, siano stabilite le norme necessarie per l'applicazione della legge.

Allo stesso modo, specifica che lo standard approvato si applica dal primo giorno di calendario del mese successivo alla data della sua pubblicazione e fino al 31 dicembre 2022.

Mentre la disposizione transitoria complementare si riferisce al fatto che al ramo esecutivo è affidata la formazione di una Commissione multisettoriale composta da un rappresentante dei ministeri dell'economia, dello sviluppo agricolo e dell'energia, per valutare la riduzione dei costi dei prodotti alimentari e meccanismi a vantaggio dell'Amazzonia.

È stato inoltre stabilito che Sunat e Indecopi saranno responsabili del monitoraggio dei prezzi di vendita al consumatore finale dei prodotti alimentari che fanno parte del paniere familiare di base.

Rosangella Barbarán parla dell'esenzione dall'IGV

«È stato possibile approvare l'esenzione da IGV che si trovano alcuni prodotti nel paniere familiare e penso che sia molto importante perché aiuterà ad avere una pausa per quelle famiglie, che hanno subito l'aumento dei prezzi in tutti questi giorni. Penso che quando il Congresso della Repubblica arriva ad avere punti in comune, vengono fuori progetti importanti», ha detto la deputata a Radio Exitosa.

CONTINUA A LEGGERE