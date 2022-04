Il Brasile ha dichiarato la terza ondata della pandemia in una «fase di estinzione»

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

La terza ondata della pandemia COVID in Brasile è «in fase di estinzione», ha detto venerdì la Fondazione statale Oswaldo Cruz (Fiocruz), collegata al Ministero della Salute e al principale centro di studi medici del Paese, uno dei più colpiti dal coronavirus al mondo.

Secondo il Bollettino dell'Osservatorio COVID-19 di Fiocruz, pubblicato questo venerdì, sia l'incidenza che la mortalità per coronavirus mantengono un forte trend di declino in Brasile, che ha permesso, per la prima volta da maggio 2020, ai 27 stati del paese di avere tassi di mortalità da COVID inferiori a 0,3 decessi per 100.000 abitanti.

«I nuovi dati ci permettono di affermare che la terza ondata epidemica in Brasile, con la predominanza della variante omicron, è in fase di estinzione», ha concluso il bollettino, che evidenzia la graduale riduzione del numero di casi gravi, ricoveri e decessi.

«Gli scienziati avvertono, tuttavia, che questo scenario non significa la fine della pandemia e che può essere alterato se emergono nuove varianti più letali o sfuggono all'immunità generata dai vaccini», chiarisce il bollettino.

La conclusione rappresenta un sollievo per il Brasile, che è il secondo Paese con il maggior numero di morti per COVID al mondo, dopo gli Stati Uniti, con quasi 661.000 vittime, e il terzo con il maggior numero di casi, dopo Stati Uniti e India, con 30,1 milioni di contagi.

Nonostante questo alto numero di morti e infezioni, il numero medio di vittime COVID in Brasile nell'ultima settimana è sceso a 174 al giorno giovedì, il più basso in quasi tre mesi, dal 17 gennaio (154 vittime al giorno).

Questa media è ben al di sotto del numero record di decessi giornalieri che il Brasile ha registrato il 12 aprile dello scorso anno (3.124 morti al giorno), quando il Paese era al culmine della seconda ondata.

Il numero medio di decessi per COVID in una settimana è sceso a 94 al giorno il 6 gennaio, un livello molto simile a quello che aveva nelle prime settimane della pandemia (marzo 2020), ma l'arrivo nel Paese di omicron, una variante molto più contagiosa, ha fatto saltare la media a 951 vittime al giorno l'11 febbraio, da quando cade.

Il numero medio di casi, che ha raggiunto il record di 189.526 al giorno lo scorso 3 febbraio a causa della rapida diffusione di omicron e al culmine della terza ondata della pandemia, è diminuito drasticamente negli ultimi due mesi e giovedì è stato di 20.837 infezioni giornaliere, il livello più basso dal 6 gennaio (15.670 casi) giornaliero).

Il forte calo sia dei decessi che dei casi è attribuito all'avanzamento della campagna di vaccinazione in Brasile, dove 162 milioni di persone hanno già l'intero ciclo di immunizzazione (le due dosi o il vaccino monodose), che equivale al 76% della popolazione.

La vaccinazione ha permesso al tasso di mortalità COVID in Brasile, che nel 2021 ha raggiunto fino al 3% delle persone infette, di essere attualmente inferiore allo 0,8%, secondo Fiocruz.

Un altro fatto celebrato dal considerato il più grande centro di studi medici in America Latina è quello del tasso di occupazione dei letti per i pazienti con COVID, che è rimasto inferiore al 60% in tutti gli stati del Paese per la terza settimana consecutiva.

