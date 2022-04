«Ho fatto tutto ciò che era in mio potere»: Lalo Spain non ha ricevuto una chiamata per la bioserie di Chespirito

Dopo più di un anno di mostrare il suo entusiasmo per la partecipazione alla bioserie annunciata da Roberto Gómez Bolaños, interpretato dal ricordato Chespirito, Lalo Spain non perde la speranza di essere considerato il protagonista del progetto guidato dal figlio del defunto attore.

Ed è che nonostante il fatto che negli ultimi mesi l'attore di Vecinos avesse già interpretato le caratterizzazioni dei personaggi di Chespirito da considerare nel casting, è la data in cui l'histrion non ha ricevuto una chiamata dalla produzione di Roberto Gómez Fernández.

In un recente incontro con la stampa, l'attore che dà vita Márgara Francisca, ha affermato di non essere entrato in contatto con i direttori della bioserie, ma ciò potrebbe essere dovuto al ritardo nella produzione.

«Dopo, allora non lo so più. Capisco, ho sentito una voce che la serie partirà fino al prossimo anno, quindi non lo so, ho già fatto tutto ciò che era in mio potere, se è il mio turno allora va bene e se no, beh, c'è molto lavoro.», ha detto.