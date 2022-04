Gli Stati Uniti hanno sanzionato una società di costruzioni navali russa e il più grande produttore di diamanti al mondo

FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

Gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni giovedì contro il più grande produttore mondiale di diamanti, Alrosa, e la società di costruzione, riparazione e manutenzione navale United Shipbuilding Corporation (USC) in risposta all'invasione russa dell'Ucraina.

«Queste azioni, intraprese con il Dipartimento di Stato e in coordinamento con i nostri alleati e partner, riflettono i nostri continui sforzi per limitare l'accesso del Cremlino a beni, risorse e settori dell'economia che sono essenziali per fornire e finanziare la brutalità di Putin», ha affermato il vice segretario al Tesoro per Terrorismo e intelligence finanziaria, Brian Nelson.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ricordato in una dichiarazione, Alrosa, una società responsabile del 90% della capacità di estrazione di diamanti della Russia, è stata sanzionata anche da Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda e Bahamas.

«L'USC è responsabile della costruzione di quasi tutte le navi da guerra in Russia, nonché di quelle costruite per clienti stranieri. Insieme alla riconferma di Usc, il Dipartimento di Stato ha nominato 28 filiali e otto membri del board», ha detto riguardo alla società di costruzioni navali.

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania REUTERS

A causa di queste sanzioni contro questi otto membri dell'USC, le loro proprietà e i loro interessi negli Stati Uniti «sono bloccati». «Inoltre, viene bloccata anche qualsiasi entità posseduta, direttamente o indirettamente, dal 50% o più da una o più persone bloccate», ha aggiunto il Dipartimento del Tesoro.

IL MACELLAIO DI MAIUPOL

Il governo australiano ha annunciato giovedì l'imposizione di sanzioni finanziarie e divieti di viaggio contro il colonnello dell'esercito russo Mikhail Mizintsev, soprannominato «il macellaio di Mariupol», così come altri 64 russi e due ucraini per l'invasione russa dell'Ucraina.

Oltre a Mizintsev, che è ritenuto responsabile del bombardamento di un teatro pieno di civili nella città di Mariupol, le misure riguardano il vice primo ministro, Dmitry Grigorenko, e il capo dello sviluppo economico, Maxim Reshetnikov, tra gli altri alti funzionari, sottolinea il Ministero degli Esteri australiano.

L'elenco include anche Galina Danilchenko, che è stata «collocata» dalla Russia come «sindaco» della città ucraina di Melitopol, così come il legislatore ucraino Oleg Voloshyn, che, secondo la dichiarazione australiana, lavora con la Russia per minare il governo di Kiev.

Il nuovo round di sanzioni arriva dopo che le prove di possibili crimini di guerra sono emerse dai massacri di civili attribuiti alle forze russe nella città ucraina di Bucha e in altri villaggi intorno a Kiev.

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE: