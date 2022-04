Elite su Netflix: come guardare gli episodi completi di tutte le stagioni

Con l'assenza di attori famosi, come Dana Paola ed Ester Expósito, la serie di successo Elite è arrivata sulla piattaforma Netflix con la sua quinta stagione, che ci presenta nuovi membri di Las Encinas. Sebbene la storia prenderà una svolta radicale per lasciare il posto a questi volti, è più che chiaro che la natura selvaggia e i segreti uniranno tutti nella nuova sequenza temporale di produzione.

Chi sono gli attori che continueranno la storia? Sono quelli che hanno accettato la chiamata a mantenere in vita i loro personaggi: Omar (Omar Ayuso), Samuel (Itzán Escamilla), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Philippe (Pol Granch), Mencia (Martina Cariddi), Ari (Carla Diaz) e Patrick (Manu Ríos).

INFORMAZIONI SU ELITE 5

Dopo il catastrofico capodanno di Phillipe e la fuga di Guzman, il segreto della morte di Armando mette a rischio il nascente amore tra Samuel e Ari. D'altra parte, Rebeca ha iniziato un viaggio per motivare la sua scoperta di sé, Omar fa tutto il possibile per riprendersi dalla separazione con Ander.

A questo si aggiunge l'apparizione di Bilal, che ostacolerà la sua relazione con Samuel. La confessione di Phillipe di abusi, gli incontrollabili attacchi di rabbia di Patrick, il desiderio di vendetta di Benjamin, un dono che Armando ha fatto a Mencia e che nasconde un segreto che potrebbe distruggere i «benjamine», un patto di silenzio tra «Samu» e Rebeca che si romperà rapidamente e porterà le peggiori conseguenze, è il riassunto dell'elenco degli eventi sfortunati che si cercherà di spiegare in questa nuova stagione disponibile su Netflix.

ELITE: EPISODI E MARI

Questa produzione originale della piattaforma di streaming è divisa in cinque parti, inoltre sono stati aggiunti racconti che mostrano storie parallele di alcuni personaggi, anche se non tutti fanno parte del cast della quinta stagione.

Stagione 1 (8 episodi)

Stagione 2 (8 episodi)

Stagione 3 (8 episodi)

Stagione 4 (8 episodi)

Racconti: Phillipe Caye Felipe (3 parti)

Racconti: Samuel Omar (3 parti)

Racconti: Patrick (3 parti)

Racconti: Ander Omar Alexis (3 parti)

Racconti: Nadia Guzman (3 parti)

Racconti: Guzmán Caye Rebe (3 parti)

Racconti: Carla Samuel (3 parti)

"Élite" imágenes de la quinta temporada MATÍAS URIS/NETFLIX | MATÍAS URIS/NETFLIX

Stagione 5 (8 episodi)

1. L'ho ucciso

2. Tutto va bene

3. Tie me up

4. Il corpo

5. Ti prego di dire la verità

6. Non puoi comprare il mio amore

7. tossico

8. La tua parte del mondo e la mia

IN QUANTI GIORNI POSSO GUARDARE L'INTERA SERIE?

Tenendo conto della recente anteprima di Elite 5, i fan delle serie che amano guardare più produzioni contemporaneamente, possono essere ordinati come segue. Per non perdere il filo della storia e se hanno intenzione di guardare un episodio al giorno, puoi completare tutte le stagioni in soli due mesi.

Certo, se hai tempo libero da dedicare alla visione di questa produzione Netflix, puoi realizzarla in meno tempo. È stato persino registrato che ci sono fan che hanno finito di guardare la serie completa con più di 3 stagioni in soli due giorni.

Lucrecia (Foto: Twitter@PersonagTransei)

COSA È SUCCESSO A DANA PAOLA?

Se parliamo di presenze che riuniscono l'essenza della serie, è inevitabile non menzionare Lucrecia, ruolo interpretato dall'attrice messicana Dana Paola. Sebbene molti si aspettassero di vederla sviluppare questo personaggio in profondità, la cantante ha deciso di dare valore ad altri aspetti della sua carriera artistica.

In un'intervista per il programma «El hormiguero», l'esecutore ha commentato: «Mentre tutto ha iniziato a progredire, ho detto: 'Penso che per la prima volta devo dare una possibilità alla mia musica. Ho iniziato a scrivere buone canzoni, anche se ho avuto difficoltà ad accettare che fossero buone, che dovevo rimanere nella musica. Fino a quando non ho capito di cosa ero capace e abbiamo potuto iniziare a vedere com'era in quel modo, quindi ho dovuto dire «no» a Elite 4″.

E sì, ha adempiuto alla sua missione, poiché è rimasta attiva nell'industria musicale, pubblicando nuove canzoni e portando la sua voce in nuovi territori.