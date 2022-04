Coronavirus: basta una piccola goccia di saliva per infettare un'altra persona

Il coronavirus si è diffuso dalla Cina al mondo nel 2019 e si sta ancora diffondendo. Uno dei vantaggi che ha avuto è la sua contagiosità, che era maggiore con le diverse varianti di preoccupazione che sono state generate. Uno studio nel Regno Unito ha scoperto che solo una goccia di tosse o starnuti da 10 micron è sufficiente per infettare una persona con il coronavirus.

È stato scoperto attraverso uno studio controverso che ha infettato un gruppo di 36 persone che si sono offerte volontarie con il virus. L'obiettivo dello studio era capire come si è verificata l'infezione nelle persone esposte al coronavirus. È stato guidato da ricercatori dell'Imperial of College e pubblicato sulla rivista Nature Medicine.

Ha anche rivelato che ci vogliono solo due giorni perché una persona che ha l'infezione inizi a diffondere il virus ad altri. Inoltre, sono state trovate ulteriori prove sui pre-sintomatici che sono contagiosi: le persone infette eliminano un grande numero di virus prima di mostrare i sintomi.

De los 36 pacientes estudiados, 18 se infectaron. Dos de ellos nunca desarrollaron síntomas/ REUTERS/Toby Melville/Archivo REUTERS

Lo studio consisteva nell'infettare 36 persone con il coronavirus che sono state monitorate per un massimo di due settimane dopo la loro degenza in ospedale nel marzo 2021. Quindi, hanno seguito la loro evoluzione. Non tutti hanno contratto il virus anche se sono stati esposti.

I 36 volontari avevano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e non presentavano fattori di rischio per il Covid-19 grave e sono stati infettati da una piccola goccia di liquido contenente il ceppo originale del coronavirus. Come misura precauzionale, i pazienti sono stati infettati gradualmente. Le prime 10 persone hanno ricevuto il farmaco antivirale remdesivir per ridurre le loro possibilità di malattie gravi, sebbene fosse considerato inutile.

I ricercatori hanno monitorato i pazienti 24 ore al giorno mentre erano rimasti per due settimane al Royal Free Hospital di Londra. Dei 36 pazienti, 18 erano infetti. Due di loro non hanno mai sviluppato sintomi.

Solo se necesitan dos días para que una persona que adquiere la infección empiece a contagiar el virus a otras

Coloro che erano malati avevano casi lievi di congestione nasale, congestione, starnuti e mal di gola. Nessuno dei pazienti ha sviluppato problemi polmonari, probabilmente a causa della loro buona salute o del fatto che sono state somministrate piccole quantità di virus.

Circa l'83% ha perso l'olfatto, almeno in parte. Sei mesi dopo il completamento dello studio, una persona non ha ancora recuperato l'olfatto, ma sta migliorando . I volontari dello studio hanno espulso il virus per circa 6,5 giorni, in media, o fino a 12 giorni, anche se non avevano sintomi.

Il professor Christopher Chiu, dell'Imperial College di Londra, è stato il leader della ricerca. «Il nostro studio rivela alcune idee cliniche molto interessanti, soprattutto intorno al breve periodo di incubazione del virus, all'elevatissima escrezione virale attraverso il naso, nonché all'utilità dei test di flusso laterale, con possibili implicazioni per la salute pubblica», ha chiarito.

Christopher Chiu trabaja en el Imperial College de Londres y fue el líder de la investigación/Archivo

I ricercatori hanno anche eseguito test cognitivi per verificare la memoria a breve termine e il tempo di reazione dei volontari, sebbene i dati siano in fase di valutazione. I volontari dello studio hanno espulso il virus per circa 6,5 giorni, in media, o fino a 12 giorni, anche se non avevano sintomi.

Dopo aver conosciuto i risultati dello studio, ci sono diverse prospettive. Miles Davenport, immunologo presso l'Università del New South Wales a Sydney, in Australia, ha ritenuto che «rappresenta un passo avanti potenzialmente importante nel modo in cui valutiamo l'efficacia dei futuri vaccini e farmaci. Questo apre una serie di importanti possibilità per studiare l'immunità in un ambiente controllato».

Se determinó que solo basta una gota de 10 micrones de tos o estornudo para infectar a una persona con el coronavirus/Archivo Stella Levi | Getty Images

Tuttavia, alcuni ricercatori si chiedono se le conoscenze acquisite finora dallo studio siano abbastanza importanti da giustificare i rischi per i partecipanti, come la possibilità di effetti collaterali a lungo termine. «Secondo me, non è ancora del tutto chiaro se questi studi siano eticamente giustificati e sto aspettando di vedere cos'altro hanno trovato», ha detto Seema Shah, bioeticista della Northwestern University di Chicago, nell'Illinois, negli Stati Uniti.

Gli studi sull'esposizione a infezioni controllate sono stati utilizzati per decenni per studiare l'influenza, la malaria e numerose altre malattie infettive. Alcuni ricercatori hanno sostenuto di condurre tali studi con il coronavirus nei primi mesi della pandemia, come un modo per accelerare lo sviluppo del vaccino. Ma altri hanno ritenuto che tali studi fossero troppo pericolosi per essere accettabili, quando si sapeva così poco del virus ed erano disponibili pochi trattamenti efficaci.

Lo studio è stato supportato da un'organizzazione di ricerca clinica commerciale con sede a Dublino chiamata Open Orphan e dalla sua filiale londinese HVivo. I volontari hanno ricevuto 4.565 sterline (6.200 dollari) per la loro partecipazione, che ha comportato almeno due settimane di quarantena in un'unità di isolamento di alto livello presso il Royal Free Hospital di Londra.

CONTINUA A LEGGERE