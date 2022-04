Comas: tre uomini sono stati uccisi da sospetti sicari in un parco, davanti ai bambini

La notte del 7 aprile, nel parco «Año Nuevo» molto vicino a Miguel Grau Avenue, nel quartiere di Comas, un gruppo di sicari tre persone sono stati uccisi davanti al mercato locale situato in Avenida Juan Velasco Alvarado. Gli uomini finora non sono stati identificati.

Secondo i testimoni dell'incidente, due persone sono arrivate sul posto a bordo di due motociclette lineari e hanno sparato più di 30 volte contro le loro vittime. La cosa più preoccupante è che a loro non importava che ci fossero circa 30 bambini che giocavano nel parco ricreativo.

Le vittime sono arrivate al parco a bordo di due veicoli, un taxi e un furgone. Avrebbero parlato con alcuni amici fino a quando le due moto non sono arrivate nella zona e uno dei sicari ha sparato loro a distanza ravvicinata. Le vittime hanno cercato di scappare, ma sono state colpite da proiettili.

NELLE INDAGINI DELLA POLIZIA

Le forze dell'ordine della stazione di polizia di Pascana sono arrivati sul posto e hanno isolato la zona, poi sono arrivati gli esperti del crimine. C'era anche la presenza del pubblico ministero di turno, con il quale i corpi sono stati portati all'obitorio di Collique, per continuare le indagini. Sono stati trovati più di 20 bossoli.

Anche le famiglie delle vittime sono arrivate sul posto, ma hanno evitato ogni contatto con la stampa.

Sebbene gli uccisi non siano stati identificati, ci sono alcune versioni del motivo del crimine e di chi sarebbero i presunti sicari. Si pensa che sarebbero membri di Civil Construction; sebbene sia una versione non confermata dalle autorità.

D'altra parte, si presume che uno degli uccisi fosse un ufficiale della polizia nazionale. In un'altra versione, si pensa che una delle vittime fosse un uomo d'affari e le altre due fossero agenti di polizia che lavoravano come addetti alla sicurezza. Finora, tuttavia, il reato rimane nell'area di indagine.

Nel parco dove è stato commesso il crimine c'erano circa 30 bambini che giocavano. | VIDEO: Buenos Dias Peru (Panamericana)

VICINI CHE SEGNALANO CRIMINI COSTANTI NELLA ZONA

I residenti dell'urbanizzazione «Capodanno» hanno denunciato e ribadito la loro richiesta di maggiore sicurezza e pattugliamento nell'area. Sottolineano che, solo un mese fa, una coppia era stata uccisa nello stesso parco, che non aveva illuminazione da molto tempo.

Questi crimini si verificano nel contesto dello stato di emergenza a Lima e Callao, che è stato prorogato di altri 45 giorni, a partire dal 20 marzo

DIRITTI SOSPESI DURANTE LO STATO DI EMERGENZA

Diritto alla libertà: i soggetti dei diritti possono svolgere qualsiasi tipo di attività, che comporti l'esercizio di altri diritti fondamentali diversi dalla libertà, purché non violino con essa le norme che compongono l'ordine pubblico, i buoni costumi e quelli che sono di natura imperativa.

Inviolabilità del domicilio: i soggetti dei diritti possono impedire a qualsiasi altra persona di entrare nella loro casa per svolgere indagini, perquisizioni o altri motivi se non lo autorizzano o quando terzi non hanno un ordine del tribunale. Non possono impedirlo, tuttavia, in caso di flagrante delicto o di pericolo molto grave della sua perpetrazione.

Libertà di riunione: i soggetti dei diritti possono raggrupparsi, riunirsi o riunirsi, senza preavviso, sia in luoghi privati che aperti al pubblico purché lo facciano pacificamente. Al contrario, le riunioni in luoghi pubblici o strade richiedono un preavviso all'autorità, che può vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o salute pubblica.

Libertà di transito all'interno del territorio nazionale: i soggetti dei diritti, in linea di principio, possono circolare liberamente, all'interno del territorio nazionale in cui hanno il domicilio e anche al di fuori di esso, il che implica la possibilità di scegliere dove vivere. Fatta eccezione per motivi di salute o per ordine del tribunale o per applicazione della legge sugli stranieri.