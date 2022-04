Chi è Gussy Lau, il fidanzato di Angela Aguilar

Recentemente sono trapelate alcune fotografie in cui Angela Aguilar si baciava con il suo fidanzato Gussy Lau, queste immagini hanno provocato ogni tipo di reazione, dal momento che molti fan del cantante lo erano impressionati dai 15 anni di differenza tra i due e inoltre, hanno iniziato a indagare sulla vita privata del compositore.

Gussy Lau è nato a Mocorito, Sinaloa, il 6 giugno 1988, il suo vero nome è Luis Abraham Buelna Vea, o almeno questo è il modo in cui viene registrato su Spotify; all'interno di questa piattaforma l'artista 33enne ha realizzato una playlist dove ha raccolto tutte le sue composizioni regionali messicane.

Christian Nodal, Cuitla Vega, Calibre 50, Los Plebes del Rancho di Ariel Camacho, Grupo Firme e La Arrolladora Banda El Limón sono solo alcuni degli artisti per i quali Gussy ha scritto, ma il suo repertorio comprende anche la famiglia Aguilar.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

Dal momento in cui le immagini sono trapelate, alcune versioni hanno detto che Pepe Aguilar, il padre della giovane donna, sarebbe stato molto arrabbiato con Gussy perché hanno lavorato insieme professionalmente. Va notato che finora il famoso cantante non si è posizionato pubblicamente in questo senso.

Le canzoni eseguite da Ángela Aguilar che la sua attuale coppia ha composto sono Là dove vedono me e Se disguizado, è probabile che si siano incontrati mentre prendevano accordi o firmassero contratti su questi temi regionali messicani.

D'altra parte, Let them say what they say e La quiero igualita sono canzoni composte da Gussy Lau che Pepe e Leonardo Aguilar hanno cantato, rispettivamente. La playlist di Spotify include più di 90 canzoni come parte della sua carriera.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

Attualmente il profilo Instagram del fidanzato di Ángela Aguilar è privato, poiché sicuramente il nativo di Sinaloa ha ricevuto molte attenzioni indesiderate da centinaia di persone, tuttavia, si può vedere che ha più di 60.000 follower su questo social network -inclusa la stessa Angela Aguilar-.

Nel 2019, il compositore 33enne ha vinto un Latin Grammy nella categoria Best Mexican Regional Song. La canzone con cui ha vinto questo premio dalla Latin Academy of Recording Arts and Sciences è stata No Count on You Bad di Christian Nodal.

Due anni dopo, Gussy ha vinto lo stesso premio per la canzone Here Below, interpretata anche da Christian Nodal, va notato che su entrambe le canzoni, il compositore ha collaborato con Edgar Barrera.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Sebbene Luis Abraham abbia scelto Gussy Lau per farsi conoscere nel mondo dell'arte, ha anche firmato alcune canzoni usando René Humberto Lau. Qualche settimana fa, Angela Aguilar ha rivelato che un misterioso fusto le aveva dato un arrangiamento di 1.500 rose e le aveva inviate al suo albergo.

Quando la giovane cantante è stata interrogata sul nome del corteggiatore, si è categoricamente rifiutata di condividere la sua identità: «Non posso dire niente, assolutamente niente, mi uccidono». Ha fatto capire che preferiva mantenere privata la sua relazione con Gussy, anche se in quel mese nessuno sapeva che si trattava di lui.

La privacy di Ángela Aguilar sarebbe stata violata dalla fuga delle foto, in quanto ha recentemente detto di non avere alcuna intenzione di rendere pubblica la sua storia d'amore, ma di fronte alle pressioni, Gussy è stato quello che ha confermato l'esistenza del romanticismo.

«Qualcosa di molto semplice che sta uscendo dal contesto, in realtà. Sta circolando una foto di me e Angela. Ok, stiamo insieme e per non raccontarvi la storia da troppo tempo usciamo dalla metà di febbraio, perché un paio di settimane, poi non era un problema, tutto veniva gestito privatamente», ha dichiarato.

