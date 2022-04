Aníbal Torres e i suoi elogi per Adolf Hitler hanno fatto il giro del mondo: così ha riferito la stampa internazionale

Aníbal Torres ha elogiato Hitler nel controverso discorso al Consiglio dei ministri | VIDEO: Canal N

Il capo del gabinetto ministeriale del Perù, Aníbal Torres, ha sollevato un"ondata di critiche giovedì citare come modello per seguire il programma di costruzione di autostrade di Adolf Hitler nella Germania nazista.

«Faccio un esempio: l'Italia e la Germania erano proprio come noi. Ma una volta, Adolfo Hitler visita il nord Italia e [Benito] Mussolini gli mostra un'autostrada costruita da Milano a Brescia», ha detto Torres, braccio destro del presidente di sinistra Pedro Castillo.

«Hitler l'ha visto, è andato nel suo Paese e lo ha riempito di autostrade e aeroporti e ha fatto della Germania la prima potenza economica del mondo», ha aggiunto Torres durante una sessione di gabinetto pubblico giovedì nella città andina di Huancayo, a cui Castillo si è poi unito.

Le sue parole generarono immediatamente il rifiuto dei politici dell'opposizione e dei funzionari governativi, così come delle ambasciate tedesca e israeliana a Lima, spingendo Torres a scusarsi ore dopo.

Allo stesso modo, la reazione è stata tale da trascendere i confini. Media come The Guardian, The Washington Post, tra gli altri, hanno riportato le infelici parole del politico peruviano.

«Il primo ministro del Perù ha citato Adolf Hitler giovedì come modello nello sviluppo delle infrastrutture che ha trasformato la Germania in una 'potenza economica leader nel mondo', un commento che ha generato sdegno mentre il suo Paese continuava a cadere nel caos politico», è stato come ha riferito il Washington Post.

Aggiunge che i commenti del premier sono le ultime polemiche che colpiscono l'amministrazione Castillo, che è stata afflitta da accuse di corruzione e critiche alle sue nomine di gabinetto. «Negli otto mesi trascorsi dall'insediamento dell'ex insegnante inesperto, è sopravvissuto a due voti di impeachment. Il suo ministro dell'Agricoltura è stato implicato, ma non condannato, in due omicidi, accuse che nega. Il suo ministro dell'Istruzione è stato accusato di aver plagiato la sua tesi di dottorato. Il suo ministro della Salute, che ha venduto un'acqua aromatizzata come trattamento antietà, è stato recentemente incriminato».

Mentre il Guardian ha scritto: «In una settimana in cui il governo di Pedro Castillo è precipitato in una crisi politica causata dall'aumento dei prezzi del carburante e dei fertilizzanti causato dall'invasione russa dell'Ucraina, e dai maldestri sforzi del presidente per calmare le rivolte, il commento di giovedì ha provocato rimprovero da tutte le parti».

Anche altri media lo hanno riferito.

PIÙ TARDI MI SCUSO

Il capo del Gabinetto dei Ministri si è scusato con l'ambasciatore israeliano in Perù, affermando che in nessun momento voleva esaltare la figura di Adolf Hitler, che ha ribadito essere un criminale.

«Non dobbiamo fraintendere le cose, non prendo Hitler come esempio da seguire, perché ho anche detto che era un grande criminale. Signor Ambasciatore di Israele, se pensa che l'abbia offesa, mi scuso, ne parleremo personalmente», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE: