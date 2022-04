Aníbal Torres difende la sua posizione su Hitler: «Anche il criminale più esperto può fare opere positive»

Aníbal Torres difende il discorso di Hitler a Puno | VIDEO: Canal N

Il primo ministro di Pedro Castillo guida la 5a sessione del Consiglio dei ministri decentrato a Puno. Durante il suo discorso, Aníbal Torres ha difeso il suo discorso dove ha menzionato Adolf Hitler, nonostante la condanna nazionale e la comunità ebraica, tedesca e internazionale, ma questa volta ha fatto un paragone nazionale con l'ex presidente Alberto Fujimori, indicando che «anche il criminale più esperto può fare cose positive».

«Ieri ho fatto un esempio di come il criminale più esperto possa fare lavori positivi, ma ora farò un esempio dal Perù. Uno dei governanti più esperti che ora è dietro le sbarre», ha detto nel suo discorso.

«È stato l'autore mediato per il rapimento, la tortura e lo smembramento degli studenti di La Cantuta, così come l'incendio dei loro resti e la sepoltura clandestina sulla strada da Lima a Cieneguilla. Posso solo dire che non hai fatto qualcosa di buono? Mi mancherebbe la verità. Sono una persona onesta e dico la verità. E non ho paura di niente, perché non mi sto aggrappando alla carica. Ho imparato a sopravvivere con il mio lavoro e non solo a chiedere l'elemosina per lavori come hanno fatto altri in 200 anni di vita repubblicana», ha aggiunto.

In questo modo, Torres sostituisce l'ex presidente Fujimori e il genocida Adolf Hitler nella stessa posizione. Si ricorda che, dopo che la Corte Costituzionale (TC) si è pronunciata a favore del rilascio di Alberto Fujimori, il premier ha mostrato il suo rifiuto confrontando il ex presidente del dittatore tedesco.

«Dobbiamo riconoscere le sue buone azioni, ma le faccio come esempio: in Germania non è stato Adolf Hitler a renderlo una potenza mondiale? Era lui, ma è stato condannato, non solo dai tedeschi, ma da tutto il mondo, per i grandi crimini che ha commesso. Nessuno è giudicato -giudizialmente- per le sue buone opere, è giudicato per azioni malvagie», disse all'epoca.

Torres ha sottolineato che, nonostante le critiche, «sosterremo sempre il governo di Pedro Castillo ovunque ci troviamo, perché non siamo qui per il lavoro ma per difendere gli interessi del Paese».

«Non stiamo applicando un'economia comunista e marxista, stiamo praticando l'economia sociale di mercato creata da Konrad Adenauer in Germania e speriamo che la studieranno, perché ho visto quella società personalmente e ho viaggiato attraverso quella realtà. Parlo con la conoscenza acquisita non solo nei libri, ma acquisita da quel libro gigante che nessuno può superare», ha sottolineato il premier del governo di sinistra di Castillo Terrones

DISCORSO INFAME

Durante il suo discorso al Consiglio dei ministri decentrato il 6 aprile, a Huancayo, Torres ha usato come buon esempio nella costruzione di autostrade per gestire il genocidio nazista Adolf Hitler durante gli anni '30.

«In un'occasione Adolf Hitler visita il nord Italia e Mussolini gli mostra un'autostrada costruita da Milano. Hitler l'ha visto, è andato nel suo Paese e lo ha riempito di autostrade, aeroporti e ne ha fatto la prima potenza economica del mondo», ha detto.

Aníbal Torres ha elogiato Hitler nel controverso discorso al Consiglio dei ministri | VIDEO: Canal N

Va notato che le sue dichiarazioni non sono state solo fortemente criticate sui social network, ma sono state anche considerate «imprecise» dagli storici. Il filosofo e conduttore radiofonico Fernando Carvallo, ha criticato ha spiegato che non è esatto, poiché colui che ha proposto la costruzione di diverse autostrade è stato Konrad Adenauer, che era allora sindaco di Colonia (1917-1933).

Ha aggiunto che Hitler ha poi proposto di fare più strade per prepararsi alla seconda guerra mondiale, che ha lasciato milioni di morti.

CONTINUA A LEGGERE