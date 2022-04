«Andrà nel bidone della spazzatura»: Santiago Creel si è scagliato contro la legge elettrica di AMLO

Il deputato del National Action Party (PAN), Santiago Creel Miranda, si è espresso contro la decisione dei ministri della Corte Suprema di Giustizia (SCJN), dopo aver dichiarato costituzionale la legge sull'industria elettrica.

Quella decisione è stata presa dopo aver affermato che si trattava di un progetto incostituzionale perché violava i trattati internazionali.

Tuttavia, nel pomeriggio di questo giovedì 7 aprile, dopo essere stato discusso dagli undici ministri della Corte Suprema, non sono stati raggiunti i voti per dichiararlo incostituzionale, poiché sono stati espressi solo 7 voti e ne è stato necessario un altro per realizzare l'incostituzionalità.

Gli altri quattro, Loretta Ortiz, Jasmine Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena e il Ministro Presiedente, Arturo Zaldivar, hanno votato a favore della LIE.

Faltó un voto para que la Ley de Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

Dopo questa decisione e i messaggi che si congratulavano con la decisione del SCJN di diversi funzionari, il panista Santiago Creel, si è opposto, poiché è stato commentato che la sua costituzionalità è stata approvata.

«La legge elettrica di @lopezobrador_ non è stata convalidata come costituzionale. Al contrario, la maggioranza dei ministri ha votato per la loro incostituzionalità», ha scritto il vicepresidente della Camera dei Deputati.

Ha aggiunto che alla fine «saranno i giudici distrettuali e i tribunali collegiali e alla fine di nuovo il SCJN a risolvere la sua evidente incostituzionalità».

Infine, ha aggiunto che dovrebbero continuare «insieme a combattere per il Messico. Martedì prossimo AMLO subirà una nuova sconfitta quando la sua riforma costituzionale non sarà approvata e il suo schema elettrico andrà nel cestino della spazzatura», ha detto il panista.

Allo stesso modo, la panista Margarita Zavala ha scosso il capo del governo Claudia Sheinbaum sui social media quando ha assicurato che il SCJN aveva dichiarato la LIE costituzionale.

L'ex first lady ha sostenuto di «non aver capito per cosa è stato votato» e ha catalogato l'AMLO Act come un questione di sciocchezze e ha detto che non è stato realmente votato per la sua costituzionalità, che in ogni caso «la maggioranza ha dichiarato essere incostituzionale. Chiedi ai 4 ministri presentati».

Con la LIE, la CFE tendrá mayor control en la producción de energía en el país (REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Va notato che il PAN è stato uno dei principali detrattori della LIE e della riforma energetica di Andrés Manuel López Obrador (AMLO), poiché hanno sottolineato che in entrambi i casi c'è una grande battuta d'arresto nell'energia in quanto non fanno il salto agli investimenti nelle energie rinnovabili.

Allo stesso modo, alla fine di marzo, un comitato del partito blu e bianco ha tenuto un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti, Ken Salazar, per discutere questioni di sicurezza e questioni economiche.

Questa delegazione è stata guidata dal presidente nazionale del PAN, Marko Cortés, che si è espresso in diverse occasioni contro l'elettricità Riforma. Inoltre, Ken Salazar ha emesso una lettera in cui esprimeva preoccupazione per l'approvazione della LIE.

Allo stesso modo, l'Istituto messicano per la competitività AC (Imco) ha condannato la decisione della legge che avvantaggia il federale Electricity Commission (CFE) per la produzione di energia, poiché avrebbe un impatto negativo sul Paese non incoraggiando gli investimenti esteri.

L'Istituto ha anche assicurato che «i principali perdenti della riforma sono gli impianti a energia rinnovabile e pulita».

