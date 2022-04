Ana Bárbara e altre celebrità hanno rivolto il loro sostegno ad Angela Aguilar: «Donna esemplare»

Ángela Aguilar è stata coinvolta in una grande controversia dopo che sono state pubblicate un paio di fotografie in cui è vista molto vicino, anche affezionato, accanto al compositore Gussy Lau, un rapporto che è stato poi confermato.

È stato l'artista stesso, parte della Equinoccio Records di Pepe Aguilar, a riferire la storia d'amore che hanno tenuto da allora circa metà febbraio 2022, poco tempo.

Tuttavia, la canzone ha cambiato i social network ed è venuto alla luce che Gussy ha 33 anni, 15 anni più del cantante, erede del talento della dinastia Aguila r.

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

La tendenza ha suscitato sentimenti diversi nell'esecutore musicale regionale messicano, che ha pubblicato un video sui social media per esprimere tutto i fan, il pubblico in generale o la persona interessata che si sente triste, deluso, con un dolore nell'anima.

A questo proposito, numerosi artisti hanno dato tutto il loro sostegno alla figlia di Pepe Aguilar. Tra questi, Ana Bárbara, amica di famiglia, ma anche compositrice di alcune canzoni di Angela come la hit «In reality».

Attraverso il suo Instagram ufficiale, anche la performer del genere band, le ha lasciato il seguente messaggio: «Ti amo e sei una regina con un'anima molto bella, e soprattutto, ti fidi perché sei brava! E questo è il tesoro più grande che un essere umano possa avere!»

Ana Bárbara no dudo en darle palabras de ánimo a su "ahijada" (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Si è unita anche la cantautrice Amandititita, che ha affermato di non conoscere o capire il contesto di ciò che stava accadendo, ma le ha fatto sapere che non è sola. «Ecco il tuo branco», ha scritto.

Uno dei commenti più popolari, però, è stato quello di Johnny Caz, socio fondatore del gruppo Firme di fama internazionale, e fratello del cantante Eduin Caz, che gli ha ricordato di essere una donna davvero esemplare.

«Non devi spiegare come vivi o come ami, chi è veramente con te è a causa del tuo talento e del tuo angelo e quelle persone non hanno bisogno di una spiegazione e chi le chiede non se lo merita. È ancora splendente».

Johnny Caz de Grupo Firme le mandó palabras de aliento a la cantante Ángela Aguilar (Foto: Instagram/@grupofirme)

Ma uno dei punti più importanti che Ángela Aguilar ha toccato nella sua risposta alle fotografie pubblicate ha a che fare con le persone che hanno colpito, poiché non è stato solo un atto immorale contro di lei, ma anche contro la sua famiglia; «Che faccia posso dare alla mia famiglia?» , ha pronunciato.

A questo proposito, suo cugino, Majo Aguilar, si è unito ai messaggi di sostegno, che attraverso il suo Instagram ufficiale le ha detto che non dovrebbe dispiacersi per nessuno, tanto meno con la sua famiglia, perché non ha fatto nulla di male.

Ha aggiunto che l'ha sempre vista come una donna forte e grande, perché è quello che è e rappresenta, quindi non c'era bisogno di scusarsi di sorta. «Ti amo, per continuare a romperlo», ha concluso.

CONTINUA A LEGGERE: