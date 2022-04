25 foto di Yahidne, il villaggio ucraino saccheggiato dove i russi hanno rinchiuso più di 300 abitanti in uno scantinato: molti non sono sopravvissuti

Gli abitanti di Yahidne, nel nord dell'Ucraina, affermano che all'inizio dell'invasione i russi si sono comportati bene, si sono offerti di condividere il loro cibo e hanno espresso sorpresa per l'aspetto della città. Ma è durato molto poco. Hanno iniziato a rubare quasi subito. «Hanno iniziato a saccheggiare, hanno preso tutto quello che potevano», ha detto Petro Hlystun, 71 anni, che ha assistito alla scena. «C'era una torcia elettrica, un tablet che mio figlio ha portato dalla Polonia. Hanno preso tutto».

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de la escuela de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Il 5 marzo, i residenti hanno dichiarato di essere stati ordinati di andare nel seminterrato della scuola dove avrebbero trascorso i successivi 25 giorni, con brevi pause per alleviare se stessi o sgranchirsi le gambe. I soldati russi hanno detto loro che la reclusione era per la loro protezione.

Hanno descritto la condivisione dei secchi come un bagno e, a turno, dormire nelle stanze piccole e affollate, poiché non c'era abbastanza spazio per sdraiarsi.

Petro Hlystun, de 71 años, hace gestos frente a las casas destruidas de su pueblo, Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

«Era quasi impossibile respirare», ha detto Olha Meniaylo, agronomo che ha detto di essere nel seminterrato con il figlio di 32 anni, la moglie e i nipoti, un bambino di 4 mesi e un bambino di 11 anni.

Ha detto che i soldati russi hanno chiesto una lista di persone nel seminterrato per organizzare il pasto, e lei aveva contato 360. Altri hanno detto che c'erano più di 300 persone.

«Per gli anziani, era difficile rimanere lì al buio senza aria fresca, quindi sono stati soprattutto gli anziani a morire».

La gente se para fuera de la entrada al sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Uno de los estrechos lugares donde pasaron 25 días los residentes de Yahidne Olha Meniaylo/Handout via REUTERS via REUTERS

Ivan Balanovych fuma un cigarrillo con sus amigos frente a una escuela dañada, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ven camas improvisadas dentro del sótano de la escuela (REUTERS/Marko Djurica) REUTERS

Ha detto che la prima sepoltura è avvenuta dopo l'omicidio di un uomo e quattro anziani morti nel seminterrato avvenuto il 12 marzo. I soldati russi hanno permesso ad alcuni giovani di scavare tombe poco profonde.

«Non appena hanno iniziato a scavare, ci sono stati bombardamenti», ha detto Meniaylo. «Le persone che stavano scavando dovevano sdraiarsi sui corpi nelle tombe per proteggersi dai bombardamenti. C'era anche mio marito».

Oleksandra Potii llora mientras observa los restos del pueblo frente a la escuela donde estuvieron confinados en Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Vitalii Udod, un voluntario llegado desde Kiev, ayuda a recolectar cuerpos de las víctimas de la guerra en Yahidne. El número es aún indeterminado REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Ivan Balanovych, sentado en un rincón ahora liberado del sótano que albergó a más de 300 personas durante la invasión rusa REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Una mattina, una donna che aveva una mucca è stata scortata per portare il latte per i bambini. Ad altri è stato permesso di andarsene di tanto in tanto secondo i capricci dei soldati russi. Quando tornarono a casa, i soldati russi avevano portato di tutto, dalla televisione alla biancheria intima femminile.

Las palabras "marzo del 2022" están grabadas en una pared dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de una escuela, con las palabras "Underground, bank and boom",(sótano, bunker, boom) mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS /Marko Djurica REUTERS

Se ven sillas y mesas dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Más camas improvisadas dentro del sótano de la escuela REUTERS/Marko Djurica REUTERS

La entrada al sótano de una escuela está inscrita con las palabras "Tengan cuidado, niños" REUTERS/Marko Djurica BUSCAR REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, sentada en el sótano de la escuela REUTERS

L'ultima vittima registrata sui muri del seminterrato, Nadiya Budchenko, è morta il 28 marzo, ha detto Tolochina, due giorni prima che le truppe russe si ritirassero dal villaggio quando la loro avanzata verso la capitale ucraina si fermò.

Oltre a quelli, per lo più anziani, che sono morti di sfinimento nelle condizioni soffocanti e sovraffollate, Tolochina ha nominato altri che hanno detto di essere stati uccisi dai soldati russi, tra cui Viktor Shevchenko e suo fratello Anatolii, noto come Tolya.

Se ve a los residentes de Yahidne dentro del sótano de una escuela, un día después de que las tropas rusas se fueran, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania. 31 de marzo de 2022. Los residentes continuaron durmiendo en el sótano de la escuela ya que sus casas habían sido destruidas. Olha Meniaylo/Folleto via REUTERS

Como en una prisión, las marcas de los días que iban pasando fueron dejadas en esta pared del sótano REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Halyna Tolochina está frente a una pared en la que se colocó un calendario y los nombres de las personas que fueron muriendo den tro del sótano en el que estaban confinadas. a la izquierda de la puerta, las personas asesinadas por las tropas rusas, a la derecha, las de las que murieron por causas "naturales" debido al encierro y sus patologías previas. El primero de ellos, Dmytro Muzyka, falleció el 9 de marzo REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Tolochina muestra el sitio en el que pasó buena parte de su encierro REUTERS

Uno de los edificios de Yahidne quedó destruido por un incendio durante la invasión REUTERS

Otro sector del pueblo en el que se ven las ruinas y un vehículo destruido REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, acarrea las pertenencias que le han quedado tras la invasión rusa: "Teníamos una buena vida" dijo. Su sobrino de 50 años, Viktor Shevchenko, fue uno de los habitantes del pueblo asesinados por los rusos. "Nunca pensamos que tanto dolor podía caer sobre nosotros" REUTERS

Tutte le foto dell'agenzia Reuters di Marko Djurica, tranne dove indicato

