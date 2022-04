Yina Calderón, insopportabile: i vicini l'hanno convocata a un incontro per 'cattivo comportamento' all'interno della loro casa

Nella telenovela colombiana 'Vecinos', Oscar Leal, un tassista che vive in un quartiere popolare, (interpretato da Robinson Díaz) vince la lotteria e decide di acquistare un nuovo appartamento in un settore esclusivo, e lì le parti diventano costanti a tal punto che gli altri residenti non sopportano il loro comportamento e andare a misure curiose di buttarlo fuori dall'edificio, perché la baldoria era insopportabile per molti.

Ebbene, qualcosa di simile accade con Yina Calderón, il cui comportamento nel suo nuovo appartamento situato a Medellín è simile a quello di Oscar Leal. Mesi fa, l'influencer aveva vantato la nuova proprietà sui suoi social network, indicando che sul suo balcone avrebbe installato un dj set per esercitarsi e continuare ad avanzare nel suo ruolo di ambasciatrice guaracha.

Quelle «pratiche» sono diventate feste che sono già diventate fastidiose per i loro vicini, al punto da attuare misure per migliorare il suo comportamento. Per questo la stessa imprenditrice ha annunciato sul suo profilo Instagram che parte della comunità dell'unità residenziale in cui vive è già stanca dei suoi farras, ed è per questo che è stata convocata a una riunione straordinaria di comproprietari.

Attraverso un video, Calderón ha letto una lettera fatta dai suoi vicini che le è stata recentemente consegnata. La lettera afferma che il comitato di convivenza del gruppo in cui risiede è intervenuto contro di lei.

«Secondo diverse denunce che abbiamo ricevuto, il comitato di coesistenza del gruppo, in adempimento delle funzioni assegnate nei regolamenti del set, lo convoca per una riunione martedì 19 -aprile- a mezzogiorno per pubblicizzare le denunce presentate dalle rumbas multiple», la dichiarazione stati dell'unità. Mentre leggeva la data in cui è stata citata, Yina ha detto di non poter partecipare, in quanto si recherà a Cuba.

Ha anche rimproverato la chiamata della comunità, sostenendo che vive lì da pochissimo tempo e che il numero di rumbas eseguite non è proporzionale alla richiesta di attenzione fatta.

«Voglio dire, sono in questo gruppo da quattro mesi, ho fatto due feste, una di notte (...) Quanto bene mi avrebbero conosciuto prima i tuoi vicini?» , ha detto l'influencer che qualche giorno fa ha scherzato con la sorella sul matrimonio di Andrea Valdiri e Felipe Saruma.

Più tardi, ha chiesto ai suoi follower su Instagram cosa ne pensassero, ribadendo che ha avuto solo due feste nel tempo in cui ha vissuto in quell'appartamento. Per inciso, ha annunciato che prenderà anche misure relative alla sua permanenza nell'edificio.

«Capisco che negli edifici, ovviamente, si debba vivere in convivialità e che i vicini possano lamentarsi, ma giuro di aver fatto due feste (...) No, sto andando in una casa, non c'era», esclamò Yina.

Quelle storie sono state replicate da diversi account di intrattenimento come «Info show Colombia», e lì centinaia di utenti hanno risposto rapidamente, mettendo in discussione le azioni del creatore di contenuti.

Reazioni come «Che benedizione che vada!» ; «Meglio comprare una casa se non sai rispettare»; «La trascorre facendo feste e barbecue e secondo lei ce ne sono stati solo due. Sì, certo»; «Lascia che lo portino fuori di lì in modo che non sia una bochinchera e l'ultima coca cola non venga creata» e «Lascia che faccia come il Valdiri che ha costruito -una casa- fuori città» evidenziato nel post.

Infine, Yina Calderón non ha più commentato l'argomento e si prevede che farà sapere se andrà alla riunione convocata o meno.

