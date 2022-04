Yellen afferma che un dollaro digitale richiederebbe anni di sviluppo

(Bloomberg) Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato che un dollaro digitale impiegherebbe anni per svilupparsi se gli Stati Uniti decidessero di procedere con uno, sottolineando un approccio deliberato da parte dei responsabili politici mentre sviluppano i loro piani normativi per affrontare la rapida diffusione delle risorse digitali.

regolamentazione statunitensi stanno ora conducendo una revisione di sei mesi con l'obiettivo di presentare raccomandazioni su una serie di questioni relative alle risorse digitali, inclusa una versione digitale della valuta sovrana degli Stati Uniti. L'iniziativa è stata lanciata attraverso un ordine esecutivo del presidente Joe Biden.

«Non so ancora quali conclusioni arriveremo, ma dobbiamo essere chiari sul fatto che l'emissione di un CBDC rappresenterebbe probabilmente un'importante sfida di progettazione e ingegneria che richiederebbe anni di sviluppo, non mesi», ha detto Yellen in dichiarazioni preparate per un evento di giovedì a Washington. Le valute digitali delle banche centrali sono note come CBDC, nel caso degli Stati Uniti, il dollaro digitale.

Nel suo discorso, Yellen ha descritto una serie di principi generali che, a suo parere, dovrebbero guidare la creazione di un nuovo quadro per regolamentare gli asset digitali, cercando di promuovere l'innovazione e proteggere i consumatori, gli investitori e la stabilità finanziaria.

«I nostri quadri normativi devono essere progettati per sostenere l'innovazione responsabile gestendo al contempo i rischi, in particolare quelli che potrebbero sconvolgere il sistema finanziario e l'economia», ha affermato Yellen.

Ha sottolineato che, poiché i regolatori si sforzano di stare al passo con l'innovazione, le regole che creano devono essere «tecnologicamente neutre».

«Quel processo dovrebbe essere guidato dai rischi associati ai servizi forniti alle famiglie e alle imprese, non dalla tecnologia sottostante», ha detto.

Gli emittenti di asset digitali e i fornitori di servizi del settore devono proteggere i consumatori e gli investitori da frodi e informazioni fuorvianti, garantire un'adeguata custodia dei beni e fornire adeguate informazioni fiscali, ha detto.

Il discorso segue un ordine esecutivo emesso a marzo che ordina a diverse agenzie federali, tra cui il Tesoro, di prestare maggiore attenzione allo studio e alla futura regolamentazione delle risorse digitali, che possono includere una serie di criptovalute, come bitcoin, criptovalute stabili a valore fisso e digitale denaro emesso dalle banche centrali.

I responsabili politici, ha aggiunto Yellen, dovrebbero essere preparati a possibili cambiamenti nella struttura dei mercati finanziari, citando potenziali cambiamenti guidati dalla tecnologia dei registri distribuiti.

«Anche se questo potrebbe rendere i mercati meno vulnerabili al fallimento rispetto a qualsiasi particolare azienda, è essenziale garantire che manteniamo la visibilità sui potenziali accumuli di rischio sistemico e continuiamo ad avere strumenti efficaci per controllare gli eccessi dove si presentano», ha detto.

