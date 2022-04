Uno studente di computer ha scoperto che i video pornografici sono stati scaricati dagli uffici del Ministero delle Finanze cileno

Due video pornografici sono stati scaricati questa settimana attraverso le reti governative cilene, scatenando polemiche nel Paese.

La rivelazione è stata data da uno studente di ingegneria informatica dell'Universidad Federico Santa María de Viña del Mar, che nel febbraio di quest'anno aveva già pubblicato che qualcuno scaricava illegalmente capitoli della serie Peacemaker anche da un IP associato al Sottosegretario di Finanza.

Radio Bío Bío ha pubblicato che si chiama Sebastián Guevara, 19 anni.

Secondo i media cileni, lo studente ha fatto entrambe le scoperte incrociando i dati dell'elenco degli indirizzi IP utilizzati dal governo per modificare su Wikipedia con le informazioni fornite da un sito web chiamato «I Know What You Download».

Secondo la descrizione delle sue immagini, i film in questione appartengono a «BlackedDraw» e «MomsTeachSex», franchising che appartengono alle società Vivid e Nubiles.

In dettaglio, la descrizione dei torrenti indica che si tratta di film che presentano la performance delle attrici Liya Silver e Skylar Snow, rispettivamente.

Un estudiante de ingeniería descubrió descargas de pornogafía desde un IP asociado al ministerio de Hacienda de Chile

Il download è stato effettuato da un IP associato al Sottosegretario alle Finanze, martedì scorso, 5 aprile, durante la notte.

Tutte le informazioni sono state segnalate al Computer Security Incident Response Team del governo.

Le autorità non hanno commentato la questione, anche se secondo Bío Bío il Sottosegretario alle Finanze è a conoscenza di quanto accaduto, indagheranno sull'episodio e intraprenderanno le azioni appropriate.

Gli esperti di sicurezza sono dell'opinione che, oltre al tipo di contenuto scaricato, il metodo di download tramite torrent rappresenti un rischio per la sicurezza che non dovrebbe essere assunto nelle agenzie governative.

Citato da Bio Bío, il direttore della società di sicurezza informatica Nivel4 Fernando Lagos Berardi, ha spiegato che istituzioni come banche, vendita al dettaglio e governo devono avere meccanismi per proteggere e rilevare questo traffico teoricamente dannoso.

«Quello che stai scaricando può essere adulterato, può venire con malware e, se successivamente lo esegui o lo installi, ciò potrebbe influire sui dispositivi connessi alla stessa rete. Potrebbe iniziare a diffondersi nel caso del malware «, ha detto Berardi alla radio cilena.

Continua a leggere:

Il ministro dell'Interno del Cile ha accusato il suo predecessore di false informazioni e generato la prima crisi nel gabinetto di Gabriel Boric