Undici corpi sono stati trovati in un garage nella città di Gostomel

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A police investigator works with bodies of civilians, collected from streets to local cemetery, as Russia's attack on Ukraine continues, in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 6, 2022. REUTERS/Oleg Pereverzev

L'ex ministro dell'Interno ucraino Arsen Avakov ha riferito che undici corpi sono stati trovati in un garage a Gostomel, appena fuori Kiev, la capitale dell'Ucraina.

«A Gostomel, vicino a Bucha, in uno dei garage in via Svyatopokrovskaya , la polizia ha trovato morti undici civili. La gente del posto dice che i cecchini hanno sparato alle persone e poi hanno messo i morti nel garage», ha detto Avakov sul suo account Facebook, come riportato dal quotidiano ucraino 'Ukrayinska Pravda'.

Gostomel, a nord-ovest della capitale ucraina, Kiev, con un aeroporto nelle vicinanze, è stata aspramente contestata dall'inizio della guerra. Pochi giorni fa, le truppe ucraine hanno ripreso il controllo di questa città e delle vicine città di Bucha e Irpin.

Il capo dell'amministrazione militare di Gostomel, Taras Dumenko, ha dichiarato martedì che, dopo 35 giorni di occupazione da parte delle truppe russe in questa città della regione di Kiev, erano scomparse più di 400 persone, secondo la stampa ucraina.

Los lugareños dicen que los francotiradores dispararon a la gente y luego escondieron los muertos REUTERS

Inoltre, mercoledì sera l'amministrazione statale di Kiev ha riferito che gli allarmi antiaerei sono stati riascoltati in città. «Attenzione! A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo!» , ha avvisato in una dichiarazione su Telegram la sua amministrazione, come riportato dall'agenzia Ukrinform.

ALTRE SANZIONI

Il presidente dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, ha chiesto sanzioni più ampie e «davvero dolorose» alla Russia mercoledì tardi di fronte ai nuovi pacchetti imposti dagli Stati Uniti e dall'Unione europea.

«I paesi occidentali hanno annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. I nuovi investimenti sono bloccati, vengono applicate restrizioni contro diverse banche in Russia, vengono aggiunte sanzioni personali e altre restrizioni. Questa confezione sembra spettacolare. Ma non basta», ha detto Zelensky nel suo discorso, secondo un comunicato sul sito ufficiale della presidenza.

Così, ha ribadito che l'Ucraina continuerà a «insistere su un blocco totale del sistema bancario russo», che ostacola il suo movimento nella finanza internazionale, così come l'acquisto di petrolio duro nel mondo democratico occidentale.

«L'embargo sulle forniture petrolifere russe verrà comunque applicato. Il formato verrà trovato. L'unica domanda è quanti altri uomini e donne ucraini avranno il tempo di uccidere l'esercito russo, in modo che tu, alcuni politici - e ti conosciamo - possiate fare un po' di determinazione da qualche parte», ha detto.

A suo avviso, «se non c'è un pacchetto davvero doloroso di sanzioni contro la Russia e se non c'è fornitura di armi», cosa di cui il presidente ucraino ha sottolineato di cui il Paese ha bisogno, questo «sarà considerato dalla Russia come un permesso». «Un permesso per andare oltre», ha aggiunto.

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE:

Il presidente della Polonia ha affermato che i colloqui con la Russia non hanno senso se i risultati non vengono raggiunti.