Tulio Gómez ha dato di nuovo un bastone a Juan Carlos Osorio: «È uscito aperto sulle sue gambe»

Dopo diversi disaccordi con le direttive e i tifosi, Juan Carlos Osorio ha lasciato la direzione tecnica di América de Cali la scorsa settimana. L'allenatore Risaralda era al comando in 49 partite, tuttavia, non è riuscito a raggiungere i risultati attesi nella squadra «Scarlet», lasciando una prestazione di solo il 38%.

Uno degli aspetti per cui Osorio è stato criticato sono state le continue rotazioni, una strategia che lo ha caratterizzato nel corso della sua carriera, ma che in America gli ha portato diversi grattacapi. Secondo i commenti dei tifosi, questo approccio lo ha portato a lasciare i giocatori chiave sulla panchina dei sostituti per aver cercato di utilizzare l'intero libro paga. Inoltre, un altro problema che «La Mecha» ha dovuto affrontare sono gli infortuni, poiché, nel corso del semestre, non ha potuto contare sull'intero elenco.

Dopo aver lasciato l'istituzione, Osorio ha parlato con i media «Sport senza tapujo» e ha espresso la sua tristezza per non poter avere un progetto di successo. Tuttavia, ha sottolineato di essere «calmo», perché ha cercato di lavorare nel migliore dei modi: «Non ho nulla di cui lamentarmi, sono responsabile di tutto ciò che è successo. Oggi posso dire di essere calmo per tutti: la mia famiglia, la mia gente, il club, il progetto sportivo e per me stesso. La vita è così».

Negli ultimi mesi, il rapporto tra il principale azionista americano e l'allenatore colombiano ha avuto diversi attriti. Il 19 marzo, ad esempio, dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Independiente Medellín, Tulio ha lanciato aspre critiche contro Osorio attraverso il suo account Twitter: «Il cattivo lavoratore incolpa lo strumento, perché i mediocri non accettano i propri errori e incolpano gli altri per la loro incapacità!!» .

Tuttavia, il leader «Scarlet» ha parlato di nuovo sulla gestione dello stratega «Cafetero» dopo che la squadra ha battuto Millionarios 3-2 entro la 14a data della BetPlay League. Secondo Tulio, in un'intervista al programma «El Alargue» di Caracol Radio, la questione degli infortuni è una realtà e questo ha diminuito le possibilità dell'istituzione.

«Ho un ottimo libro paga, quello che succede è che abbiamo avuto i giocatori infortunati o in panchina. Avete visto come abbiamo battuto Millonarios, con solvibilità, abbiamo vinto senza sei o otto partenti, perché in questo semestre abbiamo tenuto tra i sei e gli otto giocatori nel dipartimento medico», ha detto in prima istanza.

Più tardi, ha sottolineato che la vittoria è avvenuta perché la squadra è andata a una strategia più difensiva, qualcosa che, a quanto pare, non era il punto forte di Juan Carlos Osorio: «Noi con una linea di tre, quasi tutti i gol erano uguali, in un contropiede catturano il portiere da solo e non gli sparano, quindi Ho detto a Pompilio: 'Per favore, una difesa su quattro, non andare a mettere una linea di tre che ci battono. 'Quando uno salta in campo entra già con un punto, si esce a cercare i due punti, ma è che Osorio ha lasciato aperto sulle gambe».

Questo mercoledì, America de Cali ha reso ufficiale il ritorno di Alexandre Guimarães attraverso i suoi social network. L'allenatore brasiliano è ben ricordato nei «Red Devils», in quanto campione del torneo finale 2019.

«L'insegnante ha già firmato e dovrebbe condurre la sua prima sessione di allenamento questo venerdì presso la sede di Cascajal Sports», ha annunciato la 'Escarlata' squadra nel pomeriggio di questo 6 aprile.

La missione dell'allenatore sarà quella di sfruttare al massimo le prossime sei date della BetPlay League per qualificarsi per i fuoricampo della semifinale. Nell'anteprima del giorno successivo, l'America si classifica in piazza 12 con 18 punti, tre in meno dell'Atletico Bucaramanga, che sta occupando l'ultimo posto nelle fasi finali del campionato.

