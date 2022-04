Revoca del mandato: l'opposizione ha presentato una posizione all'OAS contro la «falsa consultazione» di AMLO

QUI17 - QUITO (ECUADOR) - 06/06/04 - Vista general de la inauguraciÛn de la XXXIV Asamblea General de la OrganizaciÛn de Estados Americanos (OEA) realizada la noche de hoy, domingo 6 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. EFE/Guillermo Legaria

Questa domenica, 10 aprile, si svolgerà il processo consultivo per la revoca del mandato, che potrebbe definire il mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nell'ufficio per il quale è stato eletto; tuttavia, i membri dell'opposizione si sono rivolti all'Organizzazione americana Stati (OAS) per determinare la propria posizione prima di questa consultazione e il contesto in cui si svolgerà.

In considerazione della vicinanza di questa attività civica, Jesús Zambrano, coordinatore nazionale del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD); Adriana Díaz, segretario generale del partito; e Ángel Ávila, rappresentante del PRD presso l'Istituto elettorale nazionale (INE) hanno partecipato alla missione dell'OAS in Messico e hanno presentato la loro prospettiva del contesto attuale in riferimento alla consultazione.

Alla reception dei perredisti c'erano Fernando Tuesta, capo della missione dell'OAS in Messico; Brenda Santamaría, capo della sezione di osservazione elettorale del dipartimento per la cooperazione e l'osservazione elettorale dell'OAS; e Yerutí Méndez, vice capo della missione dei visitatori stranieri dell'OAS a Messico.

El PRD acudió ante la OEA para presentar su postura respecto a la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía / PRD)

Zambrano Grijalva ha descritto questo incontro come «trascendente», in quanto gli specialisti elettorali dell'organizzazione internazionale erano interessati a conoscere il contesto delle circostanze di quello che, per loro, è un evento straordinario.

Il leader del sole azteco ha sottolineato l'importanza di fornire queste informazioni al Consiglio Generale dell'OAS e al suo presidente Luis Almagro, in modo che l'organizzazione abbia la sua versione «ad alta voce», poiché sono convinti che la revoca del mandato sia una «farsa».

Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, fue a la OEA para llevar quejas del INE y el TEPJF relacionadas a la Revocación (Foto: Karina Hernández / Infobae México) Karina Hernandez/Infobae

Da sola, Adriana Díaz ha sottolineato la posizione del PRD sull'esercizio della consultazione sulla revoca del mandato: «Registriamo tutte le richieste negli organi elettorali, speriamo che forniscano un rapporto allegato al documentario che abbiamo consegnato».

Infine, Ángel Ávila ha annunciato che presenterà tutte le denunce elettorali presentate dal partito, nonché le risoluzioni della Commissione reclami INE e della Camera superiore del Tribunale elettorale della Federazione giudiziaria (TEPJF), che sono state risolte a favore del PRD .

Esperan que sus quejas lleguen hasta Luis Almagro (Foto: EFE / Lenin Nolly) EFE

Ha anche affermato che questo partito continuerà a utilizzare tutti gli strumenti legali a sua disposizione per denunciare le violazioni della legge da parte del presidente López Obrador, dei funzionari che promuovono il cosiddetto 4T e della leadership del Movimento di rigenerazione Morena (Morena).

Va notato che Claudia Sheinbaum, capo del governo di Città del Messico, ha convocato una manifestazione al Monumento alla Revolución, per promuovere la riforma elettrica, che è in discussione nelle commissioni della Camera dei Deputati; tuttavia, durante l'evento che si è svolto nel quartiere di Tabacalera dell'ufficio del sindaco di Cuauhtémoc, l'attivismo di Regeneration Nacional ha promosso l'atto consultivo.

In un messaggio a favore della democrazia partecipativa, Epigmenio Ibarra ha sottolineato Lorenzo Córdova e Ciro Murayama, membri dell'INE, come traditori della democrazia per, dal loro punto di vista, andando contro l'esercizio a cui il capo dell'esecutivo federale si sottoporrà domenica.

Allo stesso modo, Mario Delgado, il presidente nazionale del partito delle ciliegie, ha affermato che il Messico è attualmente in una battaglia per la sovranità, quindi l'approvazione della riforma elettrica e la revoca del mandato saranno pilastri per eliminare «l'ultima scappatoia» del neoliberismo. Allo stesso modo, Gabriela Jiménez, portabandiera di Morena, ha detto che «domenica usciremo per dire» l'amore con l'amore è pagato «ad AMLO».

