Revoca del mandato: 5.000 schede sono state rubate a San Luis Potosí

All'inizio di questo mercoledì ha visto il furto di tre pacchi con schede elettorali destinate alla consultazione sulla revoca del mandato che avrà luogo il prossimo 10 aprile.

Lo ha riferito il National Electoral Institute (INE) in una dichiarazione. Questa rapina è avvenuta nei magazzini del Distretto 01 di Matehuala, a San Luis Potosí. I pacchetti contenevano circa 5mila 2 schede, che cercheranno di essere reintegrate.

I pacchi prelevati sono stati registrati con le seguenti pagine corrispondenti alle seguenti caselle, secondo gli standard di sicurezza adottati dall'istituzione elettorale:

- 558- fogli C1 136.003 al 137.822

- 566- C1 fogli da 142.475 a 144.053

- 580- fogli C1 156.321 al 157.923

I funzionari di un organismo autonomo hanno informato gli uffici centrali INE al fine di richiedere la sostituzione di questi uffici per l'uso nel comune di Mexquitic al fine di garantire la partecipazione dei cittadini di tale demarcazione.

Hanno anche sottolineato che gli altri pacchetti sono distribuiti al resto dell'entità sotto la custodia del personale di pubblica sicurezza dello Stato.

Per quanto riguarda la consultazione popolare, sono sorti diversi scontri tra i direttori dell'INE e funzionari del governo autoproclamati Quarta Trasformazione (Q4), tra cui lo stesso presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO), sulle accuse del presunto sabotaggio che l'Istituto sta tentando con la consultazione, poiché ha sottolineato la mancanza di schede e caselle, nonché la posizione dei moduli per votare.

Secondo il direttore dell'INE Ciro Murayama, che è stato attivo sui suoi social network a difesa dell'Istituto, circa 57.000 piazze saranno collocate in luoghi regolari.

«Luoghi accessibili e conosciuti nelle colonie, questa volta abbiamo pubblicato l'applicazione 'Trova la tua scatola' dal 26 marzo, abbiamo fatto uno sforzo per dare ai cittadini le informazioni dove troverai la tua scatola», sostenendo che l'Istituto è stato oggetto di numerose critiche e squalifiche infondate.

Allo stesso modo, durante l'evento a favore della Riforma Elettrica che è stato organizzato per riunire sostenitori del presidente nel Monumento alla Rivoluzione mercoledì pomeriggio, hanno fatto il loro parlare non solo a favore della Riforma, ma anche contro l'INE.

L'evento si è aperto con l'intervento del regista Epigmenio Ibarra, che si è posizionato come uno dei più ardenti difensori del Q4, i consiglieri marchiati Lorenzo Córdova e Ciro Murayama come traditori della democrazia messicana per essere andati contro la consultazione sulla revoca del mandato.

Quindi ha indicato che il cambiamento dovrebbe avvenire attraverso le urne, «per rialzarsi, ma non con le armi, non è più necessario, ma con ragione»

Sempre nei giorni scorsi, i senatori del banco del partito Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hanno annunciato la creazione del Fronte Nazionale di People's Communicators, con cui hanno discusso, cerca di fornire informazioni reali ai cittadini e promuovere i diversi risultati della presidenza di López Obrador.

Mira anche a «informare sinceramente» i cittadini della revoca del mandato, in quanto hanno affermato che i consiglieri INE hanno mantenuto un"alleanza con i partiti di destra per sabotare il processo di consultazione attraverso un"operazione politica e mediatica consentendo ai partiti di opposizione di diffondere punti contro il Revoca ma non della sua promozione.

