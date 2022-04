Reazioni dei politici all'esempio di Aníbal Torres su Adolf Hitler

Durante la sessione del Consiglio dei ministri decentrato, il premier Aníbal Torres, ha usato come buon esempio la gestione del genocida nazista Adolf Hitler nella costruzione di autostrade in Germania durante gli anni '30.

«In un'occasione Adolf Hitler visita il nord Italia e Mussolini gli mostra un'autostrada costruita da Milano. Hitler l'ha visto, è andato nel suo Paese e lo ha riempito di autostrade, aeroporti e ne ha fatto la prima potenza economica del mondo», ha detto in parte del suo discorso.

Di fronte a questo, diversi personaggi politici si sono espressi mostrando il loro fastidio per questo messaggio.

Alex Flores - Deputato del Perù Libero per Ayacucho

«Peccato che il primo ministro Aníbal Torres cita come esempio di fascista e genocidio come Hitler, ora capiamo da dove vengono misure errate come il coprifuoco fallito. È chiaro che senza coerenza ideologica e programmatica non saranno possibili cambiamenti»

Edward Málaga - Deputato Ungrouped (Partito Viola)

«Ho ascoltato con orrore il premier Aníbal Torres a Huancayo, che collegava pubblicamente Hitler e Mussolini, entrambi criminali di guerra Questo è inaccettabile! Cosa c'è che non va, Premier? Hai dimenticato la storia? Non sei andato all'Università Nazionale di San Marcos? Sembra che l'incapacità morale sia contagiosa».

Carlos A. Anderson - Deputato non raggruppato (prima di Podemos Perù)

«Ho sentito Aníbal Torres elogiare Hitler e il suo presunto gesto di creare infrastrutture stradali in Germania. Mi dispiace dire che il signor Torres non conosce la storia, figuriamoci la storia economica. I suoi pregiudizi lo portano a ignorare gli atti genocidi del più grande assassino della storia».

Lucho Durán - Presidente del partito Morado

«@anibaltorresv ha già toccato il fondo. Egli cita Adolf Hitler come punto di riferimento per la leadership per raggiungere lo sviluppo di una nazione. Noi, che crediamo in #LibertadYProgreso per tutti, vi diciamo che i diritti umani non hanno costi opportunità. Il suo mandato in carica è insostenibile»

Rocio Silva Sabtiesteban - Parte anteriore larga

«Il Premier cita Adolf Hitler come esempio di sviluppo e impegno. Ora capisco da dove viene la sua ispirazione autoritaria... ecco perché vuole ridurre la possibilità di carcere per i criminali a 14 anni e se è contro i diritti umani uscire dal Patto di San José».

Richard Acuña - Ex membro del Congresso dell'Alleanza per il Progresso

«Inaccettabile e disumano, Aníbal Torres dà l'esempio del più grande genocidio dell'umanità, Adolfo Hitler. Non c'è da stupirsi che non siano preoccupati di governare con le mani piene di sangue. Il Premier deve andare ora!»





COS'ALTRO HA DETTO ANÍBAL TORRES?

Non sarebbe la prima volta che il premier usa la figura di Adolf Hitler nelle sue dichiarazioni. Si ricorda che a marzo, il presidente del Consiglio dei ministri, nell'opporsi alla sentenza della Corte Costituzionale (TC) a favore della liberazione di Alberto Fujimori, ha paragonato l'ex presidente al dittatore Adolf Hitler.

«Dobbiamo riconoscere le sue buone azioni, ma le faccio come esempio: in Germania non è stato Adolf Hitler a renderlo una potenza mondiale? Era lui, ma è stato condannato, non solo dai tedeschi, ma da tutto il mondo, per i grandi crimini che ha commesso. Nessuno è giudicato -giudizialmente- per le sue buone opere, è giudicato per azioni malvagie», ha detto allora.

UNA DICHIARAZIONE IMPRECISA

Dopo aver ascoltato queste dichiarazioni, non sono mancate le reazioni e le analisi degli esperti. Il filosofo e conduttore radiofonico Fernando Carvallo ha criticato la versione di Aníbal Torres e ha spiegato che non è accurata. Egli sottolineò che Konrad Adenauer, che all'epoca era sindaco di Colonia (1917-1933), propose la costruzione di diverse autostrade.





