Perché non saremmo in grado di gustare il mezcal senza pipistrelli?

I pipistrelli fanno parte degli animali impollinatori come api, bombi, farfalle, che a loro volta sono una parte essenziale dell'equilibrio dell'ecosistema e della produzione alimentare, e se scompaiono metterebbero a rischio l'uomo. Ma questi sono più respinti perché ci sono pregiudizi che spesso non sono corretti. Ciò che è noto è che senza di loro il mezcal non potrebbe continuare ad esistere, dal momento che i pipistrelli magueyero sono impollinatori esclusivi. di magueyes da dove viene presa questa bevanda.

Il Mezcal è una bevanda distillata veramente messicana, Oaxaca è considerata la capitale mondiale del mezcal; ma la verità è che stati come Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas e Zacatecas hanno un'importante produzione di questa bevanda.

In Messico, ci sono 138 specie di pipistrelli, Leptonycteris nivalis e Leptonycteris yerbabuenae sono i principali impollinatori di agave. Secondo l'UNAM, l'impollinazione di queste agavi è minacciata da cause umane come la distruzione degli habitat, causando la minaccia di estinzione delle specie.

En la franja fronteriza norte, desde Sonora hasta Tamaulipas existen de 20 a 40 millones de murciélagos que devoran 10 toneladas de insectos por noche. (Foto: UNAM).

La domanda globale di mezcal ha messo a rischio l'esistenza di piante e animali endemici del Messico; a questo lo specialista in reti di interazione biologica Alfonso Valiente menziona che se le agavi fossero estinte, finirebbe i pipistrelli e quindi molte altre specie.

La relazione principale tra questo animale notturno e le agavi è che i fiori di questa pianta si aprono solo di notte, quindi il pipistrello riesce a nutrirsi del nettare del fiore, e a sua volta impollinarlo. Inoltre disperdono semi e polline consentendo al raccolto di propagare e continuare a prosperare. Oltre a questa funzione, sono controllori della trasmissione di parassiti e malattie, poiché in una notte di caccia mangiano fino a 3mila insetti.

Rodrigo Medellín, ricercatore presso l'Istituto di ecologia dell'UNAM e uno dei principali difensori dei pipistrelli, afferma che i pipistrelli dovrebbero far parte della nostra identità messicana poiché sono fondamentali nella riproduzione della pianta di tequila e mezcal. Oltre al fatto che questi mammiferi volanti sono una delle specie più benefiche ma allo stesso tempo più incomprese e attaccate.

Devoran las plagas de insectos que atacan a los cultivos de maíz, algodón, arroz, chile, jitomate y frijol.(Foto: Getty Images) Paul Starosta | Getty Images

Disperdono anche semi di frutta come piccoli sapotes, sapotes bianchi e neri, nanches, capulines, fichi, guaiave, tra molti altri.

Medellin afferma che le persone hanno una paura completamente infondata dei pipistrelli, li associano al male, all'oscurità, alle malattie e alla rabbia. Soprattutto con la pandemia che ha colpito il mondo, la gente credeva che stessero diffondendo la malattia, quindi afferma che «questo virus ha chiamato Il SARSC-CoV-2 è esclusivo degli umani, non viene dai pipistrelli».

Commenta anche che una delle minacce più forti è il vandalismo contro di loro, le persone li bruciano, li uccidono, li scacciano, danno loro veleno, ma tutto ciò che fanno è influenzare la biodiversità e quindi se stessi.

Son de los polinizadores importantes del planeta. (Foto: Sectur).

Se vuoi continuare a goderti mezcal, tequila o pulque, è necessario preservare il rapporto ecologico che i pipistrelli hanno con l'agave. Informare la società perché impollinare animali come pipistrelli, colibrì, api, bombi, vespe, farfalle, coleotteri; sono così importanti per l'equilibrio del pianeta e soprattutto per il cibo degli umani.

