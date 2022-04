Patricia Armendáriz ha avvisato il PAN per la riforma elettrica: «Non perdiamo tempo con insulti e follia»

Il dibattito sulla riforma dell'elettricità alla Camera dei Deputati si avvicina e il membro del National Regeneration Movement (Morena), Patricia Armendáriz, ha emesso un avviso al Action Party National (PAN) prima di iniziare il dialogo su questo possibile emendamento legislativo.

Attraverso i suoi social network, l'ex membro del programma Shark Tank ha chiesto ai legislatori blu e bianchi di non perdere tempo con «insulti e follie», perché, ha detto, tutti sono pronti a raggiungere un accordo nella camera bassa.

«Il dibattito sulla riforma dell'elettricità nella camera di @Mx_Diputados si sta avvicinando. Voglio fare un invito a tod @s che non perdiamo tempo con insulti e follia. Abbiamo un lavoro, siamo tutti pronti a discuterne ed in modo efficiente», ha scritto l'imprenditrice.

Più tardi, ha affermato che la National Action Bank è composta da «cittadini degni» che non meritano di dare un'immagine di solo litigare con «insulti e accuse» in questa legislatura.

«Gli interventi del @AccionNacional dove la destra messicana è rappresentata da cittadini degni che sono preparati e non meritano di dare l'immagine di discutere solo con insulti e accuse da parte del Messico di #unacamaradigna», ha detto il Morenista.

Patricia Armendáriz utilizó sus redes sociales para mandar la alerta al PAN (Foto: Twitter)

Gli utenti di questo social network si sono subito precipitati contro il legislatore del partito delle ciliegie e hanno sottolineato che la riforma dell'elettricità promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) è un pericolo per il paese, e anche le autorità internazionali lo hanno menzionato.

In particolare, hanno condiviso la dichiarazione che il Segretario degli Stati Uniti ha chiesto a Tatiana Clouthier, capo del Ministero dell'Economia, per i possibili punti che il Messico non rispetterebbe il TMEC se questo cambiamento nel settore energetico è implementato.

Il funzionario statunitense ha anche assicurato che sarebbero stati a rischio investimenti fino a 10 miliardi di dollari. «Principalmente negli impianti di energia rinnovabile, più che mai sono a rischio», si legge nella lettera firmata da Katherine Tai.

Va notato che proprio lo scorso 4 aprile, la commissione per l'ambiente e le risorse naturali della Camera dei deputati si è pronunciata a favore dell'iniziativa di riforma dell'elettricità, rilevando che si tratta di una proposta rispettosa dell'ambiente.

La secretaria del Trabajo de EEUU alertó sobre los males que le causaría a América del Norte la Reforma Eléctrica (Foto: EFE/LUIS TEJIDO) EFE

Durante questo dialogo, il parere è stato piuttosto diviso perché, nonostante il fatto che la maggioranza dei voti sia stata raggiunta per essere considerata come il parere generale dell'intera commissione, il voto è stato di 17 voti a favore e 14 contrari. I primi voti sono stati fatti dai politici di Morena e dei suoi alleati, i partiti laburisti (PT) e l'ecologo verde del Messico (PVEM). Mentre il secondo del blocco di opposizione: PRI, PAN, PRD, MC.

Lo stesso giorno, i membri del Partito Rivoluzionario Istituzionale, del Partito d'Azione Nazionale e del Partito della Rivoluzione Democratica hanno annunciato, durante una conferenza stampa, che avrebbero presentato una controproposta per la riforma elettrica, affermando che il progetto AMLO era «distruttivo, regressivo e inquinante».

Del 12 punti proposti dal blocco di opposizione, Morena ha annunciato che coincideva con solo sei, anche se ha sottolineato martedì, aprile 5, che i punti esposti nella sua controriforma potessero essere analizzati e contemplati nel parere già diffuso.

Tra queste linee guida c'è l'aumento dell'accesso all'elettricità alla legge costituzionale, e che il suo uso, fornitura e prezzi accessibili sono una condizione preliminare affinché i cittadini godano del diritto all'acqua, alla sicurezza, al cibo e alla salute.

