«Paissana», il marchio con il quale saranno commercializzati i prodotti delle vittime, degli ex combattenti e dei contadini

Mercoledì 6 aprile, il governo della Colombia e il settore privato hanno lanciato «Paissana», il marchio con il quale saranno i prodotti fabbricati dalle vittime del conflitto armato, ex combattenti del reintegro della guerriglia smobilitata delle FARC e le comunità nei comuni più colpiti dalla violenza commercializzato.

Il lancio di questo sistema di marketing sostenibile è stato effettuato nel comune di Pueblo Bello, Cesar, presieduto dal presidente, Iván Duque, il consigliere presidenziale per la stabilizzazione e il consolidamento, Emilio Archila, e rappresentanti del settore privato e delle popolazioni beneficiarie, che ha sottolineato questo sforzo come un contributo al consolidamento della pace nel territorio nazionale.

«Paissana è un marchio country, che appartiene a tutta la Colombia, che costruisce in modo che in tutti i grandi negozi possiamo trovarlo e sapere che, quando compriamo, stiamo sostenendo un piccolo produttore nelle campagne, i comuni in cui vengono implementati programmi di sviluppo con un focus territoriale (PDET), le vittime e reintegrato», ha detto il presidente durante l'evento.

Ha anche sottolineato che finora 61 prodotti provenienti da diverse regioni del paese saranno commercializzati con il marchio che li certifica come 2.100% biologici, 100% legali, 100% colombiani e di alta qualità», che mostra un rigoroso lavoro di pianificazione, articolazione ed esecuzione che è stato svolto per più di tre anni, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita di queste popolazioni, che si impegna per la pace.

Tra i prodotti che possono essere acquistati nei grandi magazzini del paese c'è il Café de Dabeiba, Antioquia, uno dei comuni più colpiti dalla violenza, che più di un anno fa ha ricevuto un centro di profitto, attraverso il quale «ha migliorato la qualità del grano e le condizioni di lavoro delle famiglie di caffè e ottimizzare la commercializzazione del prodotto e il suo accesso ai mercati».

«Questo è il marchio di tutti. È registrato per lo Stato colombiano. Sogno che questi prodotti, a partire dai caffè e dal cacao di origine che hanno un riconoscimento mondiale, siano nei mercati di esportazione. Sulle migliori reti del mondo. Quando guarderai indietro tra qualche anno capirai la forza di questo. L'unione di tutto intorno un concetto di brand generation, ma soprattutto di social branding», ha dichiarato il presidente di Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo.

Altri prodotti da presentare includono il miele di Chengue, dei Montes de María, e i prodotti dell'Associazione degli zaini e del Café Asoendica, a Valledupar (Cesar), che cercano di promuovere la ripresa economica e contribuire alla costruzione della riconciliazione e della costruzione della pace nel territorio che ha ha cercato le vie dalla firma dell'accordo.

«Paissana è un marchio ombrello con cui i colombiani e all'estero saranno in grado di distinguere i prodotti delle vittime della restituzione, coloro che sono in sostituzione volontaria delle colture e nel processo di reinserimento, e tutti quelli provenienti dai nostri comuni (PDET)», ha detto il consigliere presidenziale senior . Emilio Archila.

«Questo progetto cerca di sfruttare risorse finanziarie e di specie provenienti da varie fonti. Per il periodo 2020 e 2021, 656 alleanze sono state cofinanziate, a beneficio di 24.769 famiglie, con un investimento a sostegno del Ministero di $121.728 milioni. Questa cifra rappresentava il 30% del valore totale dei progetti, che ammontava a $386.075 milioni «, ha concluso il governo nazionale.

