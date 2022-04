Maya Erskine sostituisce Phoebe Waller-Bridge e reciterà al fianco di Donald Glover nella serie «Mr. and Mrs. Smith»

La serie Mr. and Mrs. Smith (Mr. And Mrs. Smith ), da Prime Video, ha finalmente trovato Phoebe Waller-Bridge : l'attrice Maya Erskine, nota per i suoi ruoli in PEN15 e Wine County. Ha interpretato il ruolo della controparte femminile di Donald Glover nella prossima fiction televisiva che sarà basata sul film d'azione interpretato da Brad Pitt e Angelina Jolie.

Dopo l'annuncio del progetto, Waller-Bridge si è fatto da parte a causa di differenze creative e in seguito ha continuato a lavorare un altro titolo come parte della collaborazione che ha firmato con questa piattaforma digitale (la stessa che ospita la sua famosa commedia Fleabag). Sulla scia di questa perdita nel cast, Glover ha successivamente confermato che la produzione era alla ricerca di una nuova stella per dare vita alla signora Smith.

Erskine è meglio conosciuto per essere il co-creatore, protagonista e produttore di PEN15, un titolo originale di Hulu che è stato nominato per gli Emmy in più categorie nel corso delle sue due stagioni. Altri ruoli che compongono la sua filmografia includono Wine Country (diretto da Amy Poehler), Man Seeking Woman, Casual, Scoob! e in futuro sarà visto anche in Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ incentrata sul personaggio classico della saga cinematografica di Star Wars.

Il signor e la signora Smith faranno un salto in TV

Originariamente, Mr. and Mrs. Smith è un film diretto da Doug Liman che raccontava la storia di una coppia di spie rivali che ricevono un giorno la più difficile delle loro missioni: assassinare l'altra. Brad Pitt e Angelina Jolie hanno dato vita ai protagonisti, John e Jane Smith, sposati da cinque o sei anni, ma il loro matrimonio si è raffreddato e non ricordano nemmeno l'ultima volta che si sono divertiti. Il duello all'ultimo sangue tra i due riaccenderà questa fiamma d'amore che sembrava essere morta e dovranno valutare se sono davvero pronti a lasciar andare la loro storia d'amore.

La trama sarà portata sul piccolo schermo da Donald Glover e Francesca Sloane. Recentemente, l'attore ha rivelato che stanno scrivendo la fine della stagione, quindi le riprese potrebbero iniziare nei prossimi mesi dell'anno. Sloane è anche lo showrunner ed è presente nella produzione esecutiva insieme al protagonista; Yariv Milchan e Michael Schaefer (New Regency); e Jenny Robins (Wells Street Films).

Mr. & Mrs. Smith non ha ancora una data di uscita ufficiale nel catalogo Prime Video.

