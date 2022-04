Alianza Lima ha giocato una partita casalinga contro il River Plate come parte del primo turno del gruppo F della Copa Libertadores 2022. È stata una partita abbastanza equilibrata in termini di risultato, dal momento che lo 0 a 0 non si è mosso e sembrava che la tendenza sarebbe continuata in quel modo. Tuttavia, l'attaccante Matías Suárez sembrava segnare un gol e guidare il «Millionario» 1-0 all'Estadio Nacional dopo un grande gioco collettivo.

L'attaccante argentino ha segnato un gol importante dopo un assist millimetrico di Julián Álvarez | Video: ESPN