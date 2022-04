Lydia Cacho si è scagliata contro l'industria per il caso Sasha Sokol: «Terra di corruzione e impunità»

Il caso dell'abuso di Sasha Sokol ha alzato la voce di diverse personalità dello spettacolo messicano, in quanto c'era chi si è posizionato a favore della cantante e anche chi l'ha condannata.

Quasi un mese dopo che Sokol ha reso pubblico sui suoi social network di aver subito abusi da parte di Luis de Llano, il 5 aprile si è detta disposta a portare in tribunale il suo caso contro il famigerato produttore di Televisa.

In questo contesto, la giornalista e attivista messicana, Lydia Cacho, si è congratulata con Sokol per il suo coraggio di alzare la voce di fronte alla convinzione della società che la fama offra protezione, screditando così le denunce delle persone che lavorano in questo campo.

Nel thread di Twitter ha anche sostenuto che l'industria dell'intrattenimento deve un debito morale ed etico nei confronti di migliaia di vittime di abusi sessuali. Affermò anche che era giunto il momento che Luis de Llano fosse indagato e perseguito.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales donde habló del abuso del productor (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

Ha anche assicurato che incolpare «le madri delle vittime è proteggere i pederasti dall'intrattenimento. Il terrore psicologico che gli aggressori esercitano sui bambini mette a tacere tutto», così ha affermato che occorre prestare attenzione «agli aggressori, al loro diritto alla verità e alla riparazione del danno #NoMasPederastas».

Così ha sottolineato che il coraggio «di personaggi pubblici come @SashaSokol o @martinezmau è immenso, perché il pubblico scredita le loro voci pensando che la fama dia loro protezione. In Messico, terra di corruzione e impunità, nessuno è al sicuro se non i politici a loro volta. #NoMásPederastas», ha concluso Cacho.

Non è la prima volta che la giornalista mostra le sue simpatie verso la cantante, perché dopo un messaggio pubblicato sull'account Instagram della cantante ha dichiarato di poter contare su di lei: «Conta su di me, cara Sasha. In effetti, sono gli atti di pedofilo che lo affondano, non il coraggio della vittima».

(Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo)

Sokol annunciò durante la notte dell'8 marzo che il produttore televisivo aveva abusato di lei quando erano romanticamente coinvolti. Questa rivelazione è arrivata dopo la controversa intervista di Yordi Rosado a Luis de Llano in cui ha ricordato la sua «relazione» quando il cantante aveva appena 14 anni.

A seguito di questa dichiarazione e dei messaggi di sostegno dei membri dello spettacolo messicano, la sorellastra di Luis de Llano, Cecilia Fuentes, è arrivata a la sua difesa, che ha detto costernato e alluso che la questione ha causato De Llano a cadere in una grave depressione.

Nel testo su TvNotas ha chiesto amore, pace e comprensione per il produttore: «Lo hanno messo in gabbia in uno spazio molto piccolo, legato a un'ancora che viene gettata in un mare senza fondo. E questo non è valido».

E dopo una dichiarazione in cui De Llano affermava che non vi era alcun abuso del genere e non aveva commesso alcun crimine, l'ex Timbiriche ha lanciato un forte avvertimento al produttore 76enne: «Quello che ho fatto quando ho condiviso la verità non era con l'intenzione di lapidare Luis. È lapidato per le sue azioni. Luis: Pensare di non aver agito in modo immorale è la cosa immorale. Ci vediamo in tribunale. »

CONTINUA A LEGGERE: