L'opposizione venezuelana ha ripudiato le minacce del Chavismo di imprigionare Juan Guaidó

El líder opositor venezolano Juan Guaidó habla hoy durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

L'opposizione venezuelana guidata da Juan Guaido ha respinto giovedì il «nuovo assalto» del regime contro il presidente ad interim e il gruppo che lo accompagna, che il comptroller generale del paese caraibico, Elvis Amoroso, ha annunciato che avrebbe denunciato il presunto furto di risorse dal Parlamento nel periodo in cui era stato il blocco anticavista responsabile (2016-2021) e persino minacciato di imprigionare il leader dell'opposizione.

«La dichiarazione del signor Elvis Amoroso, sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per essersi prestato alle frodi da parte dell'illegittima Assemblea Nazionale Costituente, fa parte del modello sistematico di persecuzione politica contro la leadership dell'opposizione in Venezuela», ha detto il settore dell'opposizione in un dichiarazione.

Nella presentazione della sua relazione annuale sulla gestione alla Legislatura mercoledì, Amoroso ha detto che il «precedente consiglio di amministrazione» che era nell'Assemblea nazionale (AN, Parlamento) guidata da Guaidó «ha rubato anche i cavi, hanno smantellato l'intera Assemblea nazionale».

«Andremo all'ufficio del procuratore generale nelle prossime settimane per fare tutto il possibile in modo che quei signori siano una volta per tutte dietro le sbarre», ha detto.

Questa affermazione, continua il gruppo anticavista, «dimostra l'assenza dello stato di diritto, dell'indipendenza giudiziaria e delle garanzie nell'esercizio dei diritti civili e politici in Venezuela».

Una sesión de la Asamblea Nacional (Archivo)

Ha indicato che questo «nuovo attacco da parte della dittatura» arriva nel contesto della recente visita del procuratore della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, in Venezuela, dove ha annunciato l'installazione di un ufficio per continuare le indagini su presunti crimini contro l'umanità in il paese.

«È così che agisce la dittatura in Venezuela: da un lato, simula un rinnovamento all'interno della Corte Suprema di Giustizia che cerca di eludere la giustizia e impedire che la catena di comando venga indagata per crimini contro l'umanità e, dall'altra, questa stessa catena di comando perseguita, molesta e intimidisce i rappresentanti dell'opposizione democratica dal canale dello Stato», ha assicurato.

Gli oppositori hanno avvertito le agenzie e la comunità internazionale che se nei prossimi giorni «fosse successo qualcosa» a Guaidó o a uno dei leader dell'opposizione, «sarebbe sotto la responsabilità del dittatore Nicolás Maduro».

Il 7 gennaio, il Parlamento a maggioranza chavista ha creato una commissione speciale per indagare, entro un mese, sui «crimini» presumibilmente commessi dagli oppositori guidati dal legislatore negli ultimi cinque anni.

Il 4 marzo, l'AN ha ribadito la sua richiesta alla Giustizia di esercitare «azioni forti» contro Guaidó, accusato di «crimini contro la Repubblica», tra il 2016 e il 2021, quando era deputato.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: