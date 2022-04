La revoca del mandato è la «corsa di cavalli» di AMLO al potere nel 2024: Riva Palacio

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Con la revoca del mandato proprio dietro l'angolo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aggiungerà un'altra promessa di campagna fatta alla sua lista, ma c'è chi sospetta che mantenga qualcos'altro.

Nei giorni scorsi, membri dell'opposizione, giornalisti o società civile, hanno ampiamente discusso la questione e hanno deciso di promuovere il messaggio di non andare alle urne per esprimere il voto che ratifichi o rimuove il presidente dall'incarico.

Quanto sopra, sulla base di vari argomenti come un possibile esercizio che potrebbe finire con la sua rielezione entro il 2024, oppure lo hanno etichettato come un semplice capriccio narcisistico del leader della Quarta Trasformazione per riaffermare la sua popolarità.

Secondo Raymundo Riva Palacio nella sua ultima rubrica per Ejecentral, questo è un esercizio elettorale per López Obrador che si dirige verso il 2024, poiché riteneva che «non c'è altra opportunità per problematizzare i problemi operativi dei governanti e per osservare le loro capacità e carenze».

Foto: Cuartoscuro Andrea Murcia | Andrea Murcia

Cioè, esaminerà come i pezzi del suo Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena) sono collocati in tutto il paese, non solo come istituzione, ma come i pezzi fondamentali a capo di sindaci, comuni e stati, che a loro volta, cercano anche di posizionarsi dopo le elezioni esercizio.

«L'operazione elettorale per questa domenica è come una corsa di cavalli dove il trofeo è la stima e l'apprezzamento del presidente», è stata la descrizione usata dallo scrittore messicano.

In questo senso, Claudia Sheinbaum sarebbe una delle politiche prese di mira da AMLO e che, secondo Riva Palacio, è stata molto attiva nel promuovere la revoca del mandato «mascherato da approvazioni» o «sostegno alla legge elettrica» attualmente in discussione al Congresso.

Inoltre, parteciperanno anche il governatore di Veracruz, Cuitláhuac García, così come il governatore di Sonora, Alfonso Durazo, per non parlare dei suoi segretari e segretari dell'economia, Tatiana Clouthier, dell'Energia, Rocío Nahle, della Cultura, Alejandra Frausto, e del governo, Adán Augusto López.

Foto: Cuartoscuro Graciela López | Graciela López

Sulla base di ciò, ha sottolineato il giornalista, sarà possibile sviluppare «un'intera operazione statale immodesta, a favore della consultazione, un punto di partenza per l'organizzazione delle strutture e la revisione della mobilitazione per la campagna presidenziale del 2024".

A questo proposito, ha assicurato che López Obrador non vuole perdere il potere nel 2024, di fronte alle minacce dell'opposizione, «quindi ha bisogno di sapere chi ha, chi rafforza e quali sono le parti usa e getta».

A questo proposito, ha aggiunto che l'esito della consultazione non è molto importante, e ha persino etichettato parlarne come qualcosa di «inattivo», poiché si prevede che parteciperanno un massimo di 17 milioni di persone, tanto meno il 40% richiesto dalla lista nominale per renderla vincolante.

Riva Palacio vede questa come un'opportunità per Andrés Manuel López Obrador di rendere il processo «una vittoria personale e uno strumento di punizione per coloro che considera avversari».

Andrea Murcia

Tuttavia, la revoca del mandato potrebbe essere considerata un fallimento se il risultato finale produrrà una partecipazione dei cittadini fino al 7,74 per cento; cioè, solo 6,5 milioni di persone.

Ciò costringerà i governatori di Morena, alcuni sopra menzionati, a svolgere un grande esercizio di mobilitazione, in cui i loro punti potrebbero aumentare o diminuire nel mirino di Andrés Manuel.

