«La Corte Suprema non si preoccupa della pace»: vittime dello pseudonimo Otoniel

L'organizzazione delle vittime «Somos Genesis», che riunisce le persone colpite da operazioni militari e paramilitari nella regione di Urabá e Lower Atrato Chocoano, ha emesso una lettera del 7 aprile 2022, in cui non era d'accordo con la decisione della Corte Suprema di liberare l'estradizione di Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ex capo del Gulf Clan.

Va ricordato che pochi giorni fa, la Criminal Cassation Chamber della Corte Suprema ha negato la contestazione della difesa di alias Otoniel per la non estradizione negli Stati Uniti. L'alta corte ha ratificato il giudice Diego Eugenio Corredor per continuare con il processo, che ora è nella fase di argomenti conclusivi per emettere un concetto su questo tema.

Nella sua lettera, l'organizzazione delle vittime ha dichiarato che ci sono state molte occasioni in cui ha cercato di fermare il processo contro il capo paramilitare. L'obiettivo del collettivo è che Otoniel ripari le vittime in Colombia e contribuisca alla verità e non alla ripetizione del conflitto armato.

«Siamo venuti perché i nostri scritti sembrano essere insufficienti, per vedere se le nostre parole hanno un senso di tante leggi, trattati, procedure, ciò che chiamano giurisprudenza, che sembrano muri duri che ostacolano la verità e la giustizia, per le nostre vite e i nostri territori», hanno detto.

Per commemorare la Giornata delle vittime il 9 aprile, i membri dell'organizzazione «Somos Genesis» si sono recati da Urabá a Bogotà, i quali dicono che quando sono arrivati nella capitale della Repubblica, hanno trovato la notizia dell'alta corte. «Non abbiamo imparato la lezione del passato. La verità reale e procedurale è nascosta alle vittime e alla società colombiana. Alcuni traggono vantaggio dalla verità negli Stati Uniti, che è solo il traffico di droga e la consegna di denaro e rotte. E qui, ci rimangono ancora bugie che peggiorano le cose».

In altri paragrafi del comunicato, le vittime sottolineano che il ruolo della Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP) sarà essenziale per impedire l'estradizione del boss del clan del Golfo. «Il PEC non dovrebbe appellarsi alla Corte suprema di giustizia, dovrebbe condizionare e chiedere la sospensione dell'estradizione di Otoniel fino a quando non sarà fatta giustizia qui. Nessuna vendetta né con Otoniel, né con i militari, né la polizia, né gli uomini d'affari, né i politici o forse l'apparato giudiziario che sono coinvolti nel processo.

Questa decisione della Corte Suprema darebbe un nuovo colpo alla pace, dicono dall'organizzazione. «So che con la verità possiamo viaggiare come Paese verso la pace. Oggi la verità e la pace vengono dilaniate».

Un'altra denuncia presentata nel suo comunicato pubblico è la costante esclusione e rivittimizzazione all'interno dei processi giudiziari, che si stanno muovendo verso l'impunità. «Le nostre donne vittime di violenza sessuale non contano. I nostri dispersi e gli assassinati non contano. I nostri bambini e giovani reclutati non contano. I nostri spostamenti o confini non contano. La distruzione delle nostre foreste, acque, animali, non ha importanza. La Colombia non ha importanza, la pace non ha importanza», hanno sottolineato.

Infine, il documento firmato da 46 organizzazioni contadine, indigene, afro-discendenti e femminili lascia una serie di domande: perché non viene chiarito o giudicato qui in Colombia? Quanti otoniel iniziano ad emergere da oggi? «La pace è verità che il Paese deve conoscere, deve conoscere i nomi di alcuni uomini d'affari, settori militari, settori di polizia e settori politici, che nei nostri territori si travestono da clan del Golfo», hanno concluso.

