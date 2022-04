Jorge Antonio López Peña: Profilo e curriculum del nuovo ministro della Salute

Questo giovedì mattina, Jorge Antonio López Peña ha prestato giuramento come nuovo ministro della Salute per sostituire Hernán Condori, l'interrogato ex ministro di quel settore, che è stato costretto a lasciare l'incarico dopo che la sua censura è stata approvata nel Congresso del Repubblica il 31 marzo.

Va notato che Jorge López Peña era stato viceministro della sanità pubblica, posizione in cui aveva sostituito Gustavo Rosell, che ha lasciato l'incarico dopo la partenza dell'ex ministro della Salute Hernando Cevallos.

Inoltre, l'11 marzo, López Peña è stato nominato viceministro della sanità pubblica dall'uscente Hernán Condori, quindi si ritiene che sarebbe stato anche vicino alla cerchia di Vladimir Cerrón e al partito di governo, Peru Libre.

PROFILO DI JORGE ANTONIO LÓPEÑA

López Peña è un chirurgo presso l'Università Nazionale del Perù Centrale (UNCP). Lavora anche come assistente in quella casa di studi.

Inoltre, è stato direttore dell'ospedale didattico regionale Daniel Alcides Carrión di Huancayo, nella regione di Junín.

Il nuovo capo di Minsa ha completato la specialità di Radiologia presso l'Universidad San Martín de Porres e ha conseguito un Master in Scienze della Salute e Gestione della Salute presso l'Università Nazionale di Huánuco.

Durante la cerimonia che entrerà in carica questo giovedì, López Peña ha dichiarato: «Per la mia famiglia, per il mio Perù, per la salute di tutti, con qualità senza distinzioni, lo giuro».

