Johanna San Miguel e Carlos Carlín hanno pensato di iniziare una storia d'amore e avere un figlio insieme

Johanna St. Michael e Carlos Carlín, che faceva parte della serie comica Pataclaun, hanno dimostrato in più di un'occasione di essere grandi amici. Si sono conosciuti nel 1985 e, sebbene la chimica non sia emersa all'inizio all'inizio, sono diventati inseparabili da quando hanno dato vita a Queca e Tony alla fine degli anni novanta.

Una volta terminato il programma, ognuno ha seguito un corso diverso nella propria carriera. Tuttavia, il destino ha sempre finito per riunirli in progetti come «Chancho amor», «Muerte Cupid», «Puro Cuento», tra gli altri. L'ultima commedia in cui si riuniranno di nuovo è «Fino a quando la televisione non ci separa».

In questa messa in scena, gli artisti di spicco mettono in discussione con grande umorismo e ingegno l'importanza di avere un ragazzo o una ragazza per la società. «È necessario avere un partner? Una relazione romantica è più importante di un'amicizia? Avrebbero fatto bene se fossero diventati innamorati come tutti hanno detto loro?» , dice la sinossi del lavoro.

Ed è che molti follower si sono chiesti perché non abbiano mai iniziato una relazione d'amore, tenendo conto del fatto che entrambi hanno affermato che la loro chimica è straordinaria dentro e fuori dagli schermi. Queste speculazioni hanno preso forza quando, nel 2021, San Miguel ha fatto rivivere una fotografia su Instagram in cui appariva baciarsi con il suo grande amico.

Seguidores de Johanna San Miguel y Carlos Carlín se emocionaron con la foto en Instagram. (Foto: Captura)

HANNO SOLLEVATO L'IDEA DI STARE INSIEME

Riguardo a queste voci, l'ospite di Esto es Guerra ha sorpreso gente del posto e sconosciuti confessando che l'idea di avviare un rapporto con Carlín era davvero passato per la sua mente. «Ho avuto questa idea e gli ho detto (...) Abbiamo anche parlato di avere un figlio quando eravamo bambini. Sono una mamma eccellente», ha dichiarato Johanna per il quotidiano El Comercio.

L"ex conduttore di Wonton Night ha aggiunto di non aver mai avuto nulla perché a quel tempo il presentatore «non era nelle migliori condizioni» per iniziare una storia d"amore . Tuttavia, ha anche sostenuto di aver pensato a un certo punto di mettere su famiglia con il suo amico. «Sì, mi sarebbe piaciuto», ha aggiunto l'attore.

Johanna San Miguel y Carlos Carlín trabajaron dos años juntos en Pataclaun. Allí afianzaron su amistad. (Foto: Latina TV)

Tuttavia, San Miguel ha riflettuto sulla possibilità di essere stato il partner di Carlos Carlín e ha assicurato che sarebbe stato «impossibile» che una relazione tra i due avesse funzionato. Secondo lui, questo perché entrambi hanno personalità molto diverse che si accoppiano bene come amici, ma non come amanti.

«Ci toglievamo gli occhi, finivamo la domenica. Carlín è un eremita recontra, penso che voglia stare da solo per il resto della sua vita con Mystic e Layla (i loro cani) e le loro bambole. Nel mio caso voglio trovare qualcuno che sia il migliore per me. Carlin è più fredda, io sono più appassionata», ha detto la figura di América TV.

«Se decidessimo di iniziare una relazione, finiremmo per ucciderci entro 48 ore. È un amore-odio», ha sottolineato l'attore. «E sono brave persone con 48 ore, penso che a un'ora e mezza non ti sopporto più. Ma lo amo ancora, lo ammiro, fa parte della mia famiglia, c'è troppo amore, rispetto, ammirazione. È un piacere lavorare e creare con lui», ha aggiunto Johanna.

