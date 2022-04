Il presidente eletto della Corea del Sud ha invertito e manterrà il Ministero dell'uguaglianza di genere

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

Giovedì la squadra del presidente eletto della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha ritirato la promessa di abolire il Ministero per l"uguaglianza di genere, un"iniziativa pesantemente criticata dai gruppi femministi.

Durante la campagna elettorale di marzo, Yoon ha sostenuto l"eliminazione di questo ministero e ha sostenuto che le donne sudcoreane non subiscono «discriminazioni di genere sistematiche» nonostante le prove dell"attuale disuguaglianza nei salari, partecipazione al lavoro o rappresentanza nell"élite politica e aziendale del paese.

Ma giovedì, il loro team di transizione dei poteri ha assicurato che avrebbero mantenuto il portafoglio per ora. «È stato deciso che la composizione del gabinetto sarà basata sull'attuale sistema di governo», ha detto alla stampa Ahn Cheol-soo, capo di questo comitato.

Questo organo annuncerà il capo del portafoglio sull'uguaglianza di genere insieme agli altri membri del governo, ha spiegato Ahn.

Un altro membro del suo team, Choo Kyung-ho, ha detto che la promessa era «ancora valida», ma era stata ritardata perché c'erano «opinioni diverse» su come riorganizzare il governo.

Gli esperti avevano avvertito che l'abolizione del ministero sarebbe stata difficile perché richiedeva una revisione della legislazione del Parlamento, attualmente controllata dai liberali.

Dopo le elezioni, vinte con un margine corto, Yoon ha promesso che avrebbe mantenuto la sua promessa e che, se non lo avesse fatto, avrebbe «mentito» ai suoi seguaci.

La posizione di Yoon ha mobilitato l'elettorato femminile contro di lei, con più di 10.000 giovani donne che si sono unite al Partito Democratico di sinistra al potere finora.

Linda Hasunuma, politologa della Temple University, ha detto all'AFP che il presidente eletto «può ancora incitare la sua base e frenare l'agenda per l'uguaglianza di genere» e «alimentare divisioni, paure e disinformazione sull'uguaglianza delle donne».

Yoon Suk-yeol è stato eletto presidente della Corea del Sud, dopo che il suo rivale al governo, il liberale Lee Jae-myung, ha riconosciuto la sua sconfitta.

Dopo aver contato il 98% dei voti, Yoon, del People's Power Party (PPP), «ha vinto il 48,59% dei voti, rispetto al 47,79% di Lee», dal Partito Democratico (centro-sinistra) dell'attuale presidente Moon Jae-in, ha detto Yonhap.

I primi sondaggi pubblicati in Corea del Sud hanno separato i due favoriti di mezzo punto alle elezioni presidenziali.

L'emittente pubblica KBS e le emittenti private MBC e SBS hanno dato il 48,4% di sostegno a Yoon rispetto al 47,8% di Lee.

Il riconteggio è iniziato intorno alle 20.10 ora locale (GMT), secondo la Commissione elettorale nazionale (NEC), e continua fino alle prime ore del mattino.

Lee, 57 anni, ex governatore della provincia di Gyeonggi, ha usato la sua esperienza nella Pubblica Amministrazione per fare campagna elettorale sotto lo slogan di un presidente pragmatico che risolverà sia le questioni economiche che quelle degli affari esteri. Inoltre, nel 2015, Lee era sospettato di essere coinvolto in un caso di corruzione nella costruzione di edifici a Seul quando era sindaco di Seul.

