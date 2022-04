Il ministro degli Esteri ucraino ha chiesto alla NATO armi pesanti per prevenire ulteriori massacri come quello di Bucha

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto giovedì che nei suoi incontri con gli alleati della Nato a Bruxelles ha tre punti all'ordine del giorno: «armi, armi e armi».

«La mia agenda è molto semplice, ci sono solo tre questioni in essa: armi, armi e armi», ha detto all'arrivo nella sede dell'Alleanza Atlantica.

Kuleba ha assicurato che «nelle ultime settimane, l'esercito ucraino e l'intera nazione ucraina hanno dimostrato che sappiamo combattere, sappiamo come vincere, ma senza la fornitura sostenibile e sufficiente di armi che l'Ucraina ha chiesto, queste vittorie saranno accompagnate da enormi sacrifici».

Il capo della diplomazia ucraina, in tournée in Europa, ha affermato che «il modo migliore per aiutare l'Ucraina ora è fornirle tutto il necessario per contenere (il presidente russo Vladimir) Putin e sconfiggere l'esercito russo in Ucraina, in modo che la guerra non si intensifichi ulteriormente».

“Armas, armas y armas”, el pedido del canciller de Ucrania a la OTAN REUTERS

In particolare, ha affermato che l'Ucraina ha bisogno, in particolare, di aerei, missili anti-nave, veicoli corazzati personali e sistemi di difesa aerea pesante.

«Penso che il trattamento che l'Ucraina sta offrendo sia giusto: ci date le armi, sacrifichiamo le nostre vite e la guerra è contenuta in Ucraina», ha detto.

Kuleba riteneva che non si dovesse fare distinzione tra armi difensive e offensive «perché qualsiasi arma usata sul territorio dell'Ucraina dall'esercito ucraino contro un aggressore straniero è difensiva per definizione».

«Quindi questa distinzione tra offensiva e difensiva non ha alcun senso quando si tratta della situazione nel mio paese. I paesi che affermano che forniremo all'Ucraina armi difensive, ma non siamo in grado di fornirle armi offensive, sono ipocriti. E' semplicemente un approccio ingiusto e ingiustificato», ha detto.

Sulla Germania, ha riconosciuto di aver fatto «un passo rivoluzionario cambiando la sua posizione dal non fornire affatto armi al consentire determinati rifornimenti e fornire all'Ucraina, in particolare, armi anticarro».

«Tuttavia, è chiaro che la Germania può fare di più, date le sue riserve e capacità, e stiamo lavorando con il governo tedesco per fornirci armi aggiuntive», ha detto.

Kuleba consideró que no deben hacerse diferencias entre las armas defensivas y ofensivas REUTERS

Per quanto riguarda le sanzioni contro la Russia, ha detto che era stato fatto un passo avanti e che solo una settimana fa le misure restrittive proposte erano molto più deboli.

Tuttavia, ha insistito per imporre un embargo completo sul gas e sul petrolio russi, sull'espulsione di tutte le banche russe dal sistema internazionale Swift e sulla chiusura di tutti i porti alle navi e alle merci russe con il minor numero possibile di eccezioni sulla base di motivi umanitari.

«Francamente, spero che non affronteremo più una situazione in cui per intensificare la pressione delle sanzioni abbiamo bisogno di atrocità come quella di Bucha per essere rivelate e che impressionino e abbiano un impatto sugli altri partner al punto che sentono e dicono che stanno per introdurre nuove sanzioni», ha detto.

Ha chiesto che gli ucraini non debbano pagare con «la vita, la salute e la sofferenza» per nuove sanzioni contro la Russia.

I paesi della NATO stanno fornendo armi all'Ucraina, ma l'Alleanza cerca anche di agire con prudenza per non impegnarsi in una guerra totale contro la Russia.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE:

Il presidente della Polonia ha affermato che i colloqui con la Russia non hanno senso se i risultati non vengono raggiunti.