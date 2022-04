Il ministro Alejandro Salas: «Il presidente Castillo non si dimetterà»

Le crisi si sono aggravate durante le manifestazioni causate dal l'aumento dei prezzi in vari prodotti ha costretto gli attori politici a studiare varie soluzioni. Dall'opposizione al Congresso, la proposta al presidente è stata ripetuta Pedro Castillo chi si è dimesso dall'incarico con il presunto scopo di generare maggiore stabilità nel paese. Sebbene sia stata un'idea che è stata espressa in diverse occasioni, l'Esecutivo ha sottolineato che non farebbe parte dei piani del capo dello Stato.

Il ministro della Cultura, Alejandro Salas, uno dei rappresentanti del gabinetto Aníbal Torres, che è venuto a Huancayo per partecipare ai tavoli di dialogo, è stato incaricato di riferire che il presidente non ha preso in considerazione l'idea di fare un passo da parte come ex Il presidente Kuzcinsky è morto nel marzo del 2018. «Assolutamente no (non si arrenderà). Il presidente Castillo è solido, il presidente Castillo ha la forza della democrazia, ha la forza di un processo che lo ha eletto presidente perché il Paese non voleva l'altra opzione», ha detto il ministro.

Per quanto riguarda le manifestazioni antigovernative tenutesi il 5 aprile nel centro storico di Lima, Salas si è rammaricato che le espressioni razziste contro il presidente facessero parte delle arringhe ripetute durante la protesta. «Niente giustifica il razzismo, niente giustifica la discriminazione, nulla giustifica i maltrattamenti», ha affermato il capo della Cultura.

Attraverso il controverso consigliere presidenziale, Daniel Salaverry, è stato ancora una volta confermato che Pedro Castillo non ha intenzione di farlo dimettersi dalla presidenza della repubblica. «È esclusa qualsiasi possibilità che il presidente prenda una decisione del genere (dimettersi dall'incarico). Tutto il contrario: il presidente è ora concentrato sulla valutazione dei suoi ministri e sull'apportare i cambiamenti che sono richiesti», ha detto l'ex deputato Fujimorist.

NUOVO TENTATIVO

Dopo il Congresso, sono stati fatti due volte tentativi per rimuovere il presidente Castillo. All'inizio, la mozione non è stata discussa perché non aveva i voti necessari per arrivare a quella fase. Tuttavia, la mozione presentata a marzo ha fatto sì che il presidente si recasse in Aula, ma non ha ottenuto gli 87 voti necessari per farlo uscire. Questa volta, la deputata di Avanza País Rosselli Amuruz ha presentato una mozione esortando il presidente Pedro Castillo a presentare le sue «dimissioni irrevocabili» immediatamente «per il bene morale della nazione».

Secondo il documento presentato, «sta dimostrando una totale inefficienza e irresponsabilità negli affari di Stato, portandoci alla stagflazione in breve tempo». Sottolinea inoltre l'esistenza di «varie omissioni che minacciano l'economia nazionale, l'occupazione, l'unità nazionale, l'agricoltura del paese in una situazione molto grave, insieme agli scioperi di importanti sindacati di varie attività economiche».

Amuruz ha anche criticato la misura imposta all'inizio di questa settimana per immobilizzare la popolazione di Lima e Callao per un giorno, osservando che la decisione «ha causato un maggiore caos, con mercati, negozi, negozi completamente chiusi, danneggiando la popolazione che guadagna i loro mezzi di sussistenza quotidiani per sopravvivere, così dimostrando disprezzo nei confronti del Paese, causando perdite superiori al miliardo di suole».

Il documento ha solo lo scopo di «esortare» il presidente Castillo a presentare le sue irrevocabili dimissioni dalla carica di presidente. In altre parole, serve come un comunicato che esprime il sentimento di rappresentanza nazionale, ma che non ha bisogno di una risposta o di un rispetto da parte del capo dello Stato.

