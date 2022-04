Il Congresso di Quintana Roo ha vietato il profitto degli animali selvatici sulle strade pubbliche

Mercoledì il Congresso dello Stato di Quintana Roo ha vietato all'unanimità l'esposizione e la manipolazione di animali selvatici sulle strade pubbliche.

Con 18 voti a favore, i deputati locali hanno stabilito che le persone o le aziende non saranno più autorizzate a far pagare ai turisti per le strade di toccare, trasportare e scattare foto con animali esotici.

Ciò è stato fatto modificando la legge sulla responsabilità ambientale dello Stato di Quintana Roo; la legge sull'equilibrio ecologico e la protezione dell'ambiente locale e l'aggiunta della sezione III all'articolo 179 del codice penale dello Stato.

(Foto: Facebook/BeAnimalHeroes)

Vale la pena ricordare che per questi cambiamenti, le organizzazioni civili ANIMAL HEROES e PETA Latino, hanno lavorato insieme al deputato del Partito Ecologista Verde del Messico (PVEM), Tyara Scheleske de Ariño. Entrambi hanno sottolineato che ora saranno a conoscenza della pubblicazione di queste modifiche nella Gazzetta ufficiale dello Stato (POE), al fine di garantire che sia in vigore.

«Oggi celebriamo questo grande progresso per gli animali. Spesso riceviamo segnalazioni sui nostri social network sugli abusi subiti dagli animali che vengono sfruttati nello stato di Quintana Roo in modo che i turisti possano scattare una fotografia o vivere con loro come se fossero giocattoli. Questa legislazione porrà fine a questo, per ora sulle strade pubbliche, e in ANIMAL HEROES continueremo a lavorare per porre fine a tutti i tipi di abuso di animali «, ha affermato il direttore generale della ONG Antonio Franyuti.

(Foto: Facebook/BeAnimalHeroes)