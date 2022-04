I Coldplay confermano il loro secondo concerto in Perù e cambiano la data del suo primo spettacolo

Coldplay performs at Expo 2020 in Dubai, United Arab Emirates, February 15, 2022. REUTERS/Christopher Pike

I Coldplay hanno confermato a metà dicembre 2021 che nell'ambito del suo tour mondiale «Music of the Spheres» avevano incluso il Perù per esibirsi il mese prossimo Settembre 2022 sulla spianata del National Stadium.

La band guidata da Chris Martin è riuscita a fare SOLD OUT nelle prime ore della vendita dei suoi biglietti e su richiesta dei suoi fan, questo 7 aprile, la seconda data per un concerto a Lima è stata confermata per mercoledì 14 settembre.

La band inglese è stata uno dei primi gruppi internazionali a confermare il Perù nella loro lista di paesi per deliziare i loro fan con un concerto dal vivo. Finora non sono stati forniti ulteriori dettagli su quando inizieranno le vendite o i costi dei biglietti.

IN CHE DATA È CAMBIATO IL TUO PRIMO CONCERTO?

Attraverso l'Instagram ufficiale di Peruconcerts, è stato annunciato che il primo spettacolo dei Coldplay si svolgerà martedì 13 settembre, cambiando la data, poiché era stato programmato per martedì 20 dello stesso mese.

Coldplay anuncia segundo show en Lima. (Foto: Instagram)

CONTINUA A LEGGERE