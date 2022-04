Fantastic Beasts 3: prima in Perù e dove guardare «The Secrets of Silente»

Il mese di aprile si riempie di magia con la prima di un nuovo capitolo nell'universo cinematografico di Harry Potter, basato sulla creazione letteraria di J.K. Rowling. Tutti i ceramisti sono a conoscenza degli ultimi aggiornamenti pubblicati riguardanti Animali fantastici: I segreti di Silente, una storia che mostrerà in dettaglio la giovinezza di Albus Silente e il suo rapporto con Gellert Grindelwald per salvare il mondo da maghi e babbani.

SINOSSI ANIMALI FANTASTICI 3

«Il professor Albus Silente sa che il potente Mago Oscuro, Gellert Grindelwald, si sta muovendo per prendere il controllo del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso babbano panettiere in una pericolosa missione, dove incontreranno vecchie e nuove bestie e affronteranno la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con la posta in gioco, per quanto tempo Silente può rimanere in disparte?»

Il cast è composto da: il premio Oscar Eddie Redmayne (La teoria del tutto), il due volte candidato all'Oscar Jude Law (Cold Mountain e The Talented Mr. Ripley), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen. Ancora una volta, la regia è di David Yates, che è stato responsabile di dare forma a questa nuova magica avventura sul grande schermo.

QUANTO DURA IL FILM FANTASTIC BEASTS 3?

I portali specializzati indicano che questa nuova puntata durerà circa due ore, durante le quali saremo in grado di vedere in dettaglio questo mondo parallelo in cui verranno scoperti aspetti nascosti della vita di Silente lontano da Hogwarts.

CI SARÀ UN'ANTEPRIMA IN PERÙ?

Attenzione, ceramisti e babbani! Sì, Warner Bros. ha confermato che ci sarà un'anteprima mondiale per guardare The Secrets of Silente. Per il nostro Paese è previsto per il 13 aprile.

La prima nazionale ufficiale sarà il 14 aprile. Come è noto, ogni giovedì è il giorno delle anteprime in Perù e il cartellone viene cambiato.

DOVE VEDERE FANTASTIC BEASTS 3?

Questa volta la prima non si svolgerà virtualmente, quindi i fan potranno godersi il film al cinema. Si prega di notare che per accedere alle funzioni, è necessario portare con sé la tessera vaccinale con le dosi complete, come misura obbligatoria. Questi sono i cinema in cui verrà proiettato ufficialmente.

- UVK

- Cineplanet

- Cinestar

- Cinépolis

- Cinemark

- Cinerama Pacifico

PERCHÉ JOHNNY DEPP NON GIOCA IN FANTASTIC BEASTS?

Il ricordato Jack Sparrow dei Pirati nei Caraibi ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita personale e professionale quando la sua ex compagna, Amber Heard, ha reso pubblica una serie di denunce di violenza fisica e psicologica contro l'attore di Hollywood. Il controverso confronto tra gli artisti che hanno raggiunto la corte ha spinto Warner Bros. e i produttori del franchise magico a decidere di rimuoverlo da questo progetto.

Sebbene siano stati rivelati audio che negavano l'attrice Aquaman, e la giustizia si appellò a favore di Johnny Depp, la sua carriera artistica ne risentì gravemente. Per non interrompere le riprese, è stato confermato che Mads Mikkelsen (Hannibal) sarebbe stato il suo sostituto e avrebbe indossato il costume dello stregone Gellert Grindelwald.

Questo cambio di attori ha causato una serie di critiche da parte dei fan, che speravano di rivedere Depp in The Secrets of Silente.