Congresso: cercano di sfidare Aníbal Torres a causa delle morti nelle proteste e del coprifuoco fallito

La fine del premier Aníbal Torres all'interno del governo di Pedro Castillo si avvicinerebbe. Oltre alle voci sulle dimissioni dei loro ministri e al desiderio dei consiglieri presidenziali di ristrutturare il gabinetto, si aggiungerebbe che il Congresso della Repubblica lo ha già nel mirino a seguito delle violente proposte che hanno avuto luogo in vari parti del paese.

Come annunciato dalla Popular Action Bank sui suoi social network, questo gruppo parlamentare sta già raccogliendo firme per presentare una mozione interpellanza contro il capo del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres, promossa dal legislatore Elvis Vergara.

Secondo il documento pubblicato, il partito lampa chiede al premier di rispondere le misure che l'Esecutivo ha adottato nei giorni scorsi dopo diversi i conflitti sociali sono scoppiati in seguito all'arresto dei vettori e ad altre manifestazioni.

Per questo motivo, chiedono ai loro colleghi del Congresso di aderire all'iniziativa e firmare la lettera in modo che Torres venga convocato in sessione plenaria per rispondere a una dichiarazione interpelatoria. Le domande ruotano attorno alle dichiarazioni rilasciate dal ministro della Difesa, José Gavidia; sull'incontro che hanno avuto a Huancayo con leader di diversi settori; e sul coprifuoco decretato per lo scorso 5 aprile.

«È necessario che il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres Vásquez, partecipi alla sessione plenaria per spiegare quali sono stati i motivi legali per l'adozione di questa misura radicale, e per chiarire se questa misura è stata utilizzata per sopprimere le manifestazioni popolari, perché come quelli che firmato questa mozione, crediamo che dichiarare lo stato di emergenza di notte, sia una chiara repressione contro il popolo», conclude il documento.

Bancada de Acción Popular.

Da parte sua, la parlamentare non raggruppata, Flor Pablo, ha annunciato che presenterà presto una mozione di interpellanza contro il capo del Consiglio dei ministri a causa delle morti avvenute durante le manifestazioni all'interno del paese a seguito dell'aumento dei prezzi.

«Presenteremo una mozione di interpellanza al premier Aníbal Torres. La crisi persiste e oggi porta con sé ferite e la morte di un connazionale di Ica, Yhony Quinto, alla cui famiglia porgo le mie condoglianze. La presenza di ministri in ogni territorio è essenziale per raggiungere accordi e riconquistare l'ordine pubblico in primo luogo», ha scritto sul suo account Twitter.

«I cittadini hanno tutto il diritto di protestare pacificamente, ma la violenza non può essere tollerata in democrazia. Non possiamo permettere un'altra morte», ha aggiunto sul suo account Twitter.

Twitter de Flor Pablo.

CRISI NEL GOVERNO DI TORRES

Daniel Salaverry, consigliere del presidente Castillo, ha confermato «che ci sono ministri che hanno fatto il loro posizioni disponibili.» «Non posso assicurarvi quanti di loro ce ne siano. Non sono autorizzato ad entrare nei dettagli, sono molto rispettoso», ha detto da fuori dal Palazzo del Governo.

Sebbene non volesse fare nomi, Salaverry ha rivelato che sta aspettando che il capo dello Stato annunci modifiche al gabinetto. «Mi aspetto che il presidente annunci alcuni cambiamenti nelle prossime ore o domani. Ma che ci saranno cambiamenti, spero che ci saranno», ha proseguito.

In questo senso, ha lasciato intendere che il presidente deve rimuovere dall'incarico i ministri dei Trasporti e dell'Agricoltura, Nicolás Bustamante e Óscar Zea, rispettivamente, poiché non sono stati in grado di gestire o controllare le proteste a livello nazionale, e il capo del portafoglio Housing, Geiner Alvarado, che non ha attuato i piani delineati nel suo settore.

«La popolazione lo ha fatto sentire, non solo ieri, ma anche negli ultimi mesi. La gente vuole cambiamenti nel settore sanitario, nel settore dei trasporti, negli alloggi. Abbiamo bisogno di ministri che capiscano questo problema e debbano iniziare ad attuare i piani, perché esistono. Purtroppo il presidente non ha avuto una squadra per aiutarlo a far avanzare il Paese», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE: