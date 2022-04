«Chi pensa di essere re»: Denise Dresser è scoppiata contro AMLO per aver criticato i ministri SCJN

La politologa e scrittrice Denise Dresser si è scagliata contro il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) per aver rimproverato l'atteggiamento della Corte di giustizia della nazione dei ministri supremi (SCJN) prima della riforma elettrica.

Durante la sua conferenza stampa mattutina dal Palazzo Nazionale, il presidente federale ha criticato i ministri della Corte per essersi concentrati su basi legali e non «andare in profondità» per definire la costituzionalità della Riforma.

AMLO ha affermato che i ministri dovrebbero considerare che la riforma dell'elettricità di Enrique Peña Nieto è stata approvata con tangenti (governo del Messico/YouTube)

Nella sua partecipazione, il chief executive ha indicato che i ministri dovrebbero considerare che la riforma dell'elettricità di Enrique Peña Nieto è stata approvata con tangenti ai legislatori, senza avere una «discussione approfondita».

«(I ministri) sono esseri di un altro mondo, che questa riforma è stata approvata con tangenti e che c'è un processo contro il direttore di Pemex (Emilio Lozoya), che ha confessato di aver dato tangenti ai legislatori per far passare la riforma energetica», ha detto.

(Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

E ha aggiunto: «Può di più il potere delle aziende? E che non vengono da me che la legge è la legge, che non vengono da me con quella storia che la legge è la legge, ciò che verrà dimostrato è se sono avvocati che difendono l'interesse pubblico o sono datori di lavoro, avvocati d'affari».

In risposta alla sua dichiarazione, la politologa ha ricordato che la persona che non dà importanza alla legge è lui, poiché «la viola ogni giorno»; nel suo messaggio, si è rammaricata che con le sue dichiarazioni, il presidente López Obrador voglia credere di essere re, ma è davvero un «neopriista ».

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar (Foto: Twitter/@raultortolero1)

Prima della sua pubblicazione, le reazioni degli utenti di Internet non si sono fatte attendere, poiché diversi utenti si sono rammaricati del fatto che la persona al potere non rispettasse la Costituzione o le istituzioni.

«Molto serio, la sua intenzione è chiara, di impadronirsi di TUTTO: monopolio elettrico governato dallo Stato; sistema elettorale dove tutto è deciso da lui per aumentare la sua concentrazione di potere. Se non sei preoccupato, non stai prestando attenzione», «'E che non vengano da me con la storia che la democrazia è democrazia': AMLO 2024″, e «Colui che ha giurato nella sua posizione di rispettare la Costituzione e le leggi che ne emanano», sono state alcune delle risposte.

Cibernautas y personajes de oposición se lanzaron en contra del presidente López Obrador (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

Come Denise Dresser, i netizen e le figure dell'opposizione si sono precipitati contro il presidente López Obrador per le dichiarazioni rilasciate durante la sua tradizionale mattinata.

È stato il caso dell'ex presidente del Messico, Felipe Calderón Hinojosa, che ha paragonato le parole che il chief executive ha dato quando ha preso il potere nel 2018 con quelle che ha detto mercoledì: «'Protesto per mantenere e far rispettare la Costituzione politica degli Stati Uniti messicani e le leggi che emanare da esso.»: López Obrador, 2018. «E non raccontarmi quella storia, che la legge è la legge: López Obrador, 2022».

Cibernautas se lanzaron en contra de López Obrador por las declaraciones dadas durante su mañanera (Foto: Twitter/@lpazosp)

Mentre il senatore del Partito di Azione Nazionale (PAN), Lilly Tellez, ha condiviso la citazione e ha aggiunto: «Parole del presidente Andrés Manuel López Obrador, oggi, 6 aprile 2022, in una cerimonia ufficiale al Palazzo Nazionale».

Intanto il giornalista Pascal Beltrán del Río si è detto non sorpreso dalle parole del presidente, poiché per AMLO la legge non è mai stata la legge, ma «quello che dice». «È meglio che non abbia protestato per rispettare e far rispettare la legge. Che aberrazione è quella, direbbe», ha aggiunto.

