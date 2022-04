Bruce Willis: le prime immagini dopo aver annunciato il suo ritiro a causa dell'afasia

Bruce Willis è stato uno degli attori più accattivanti di Hollywood, avendo conquistato il cuore del pubblico con ruoli come quello che ha recitato in Armageddon, ma è anche spesso ricordato per aver recitato in film d'azione come Duro de matar o film di suspense come Il sesto senso.

È a causa di quanto sopra che dopo che l'artista ha riferito del suo ritiro dal settore perché gli è stato diagnosticato afasia, una malattia che colpisce la capacità di comprendere o comunicare, sia i suoi fan che i colleghi del mezzo sono rimasti sbalorditi.

Ora è stata sua moglie, Emma Heming, a condividere dai suoi social network le prime immagini che mostrano l'attore dopo la complicata decisione che ha preso.

«Mamma e papà nel loro habitat preferito», si può leggere nella descrizione del post su Instagram.

Così, nelle fotografie, Emma è vista in pantaloni di jeans e stivali marroni seduta su un tronco mentre sorride e vede Bruce. Da parte sua, l'attore 67enne posa con un gilet arancione, una camicia e jeans. Entrambi sono in quella che sembra essere una foresta e sembrano completamente innamorati.

Il post che ha già più di 31mila like è stato rapidamente riempito di commenti e molti di loro sono stati di buon auspicio alla coppia .

«Mia cara Emma, penso a te e ti auguro tutto il meglio», ha scritto Simona Krainova.

Un utente ha anche aggiunto: «Riconosco quegli occhi, ho visto gli stessi in mio padre quando gli è stata diagnosticata all'età di 59 anni. Abbraccio te e la tua famiglia con tutto il cuore e spero che questo percorso sia pieno di cose buone che attenuano il dolore».

Solo una settimana fa, la famiglia del protagonista di Protected Witness ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava i momenti difficili che Willis sta attraversando.

«Per gli incredibili seguaci di Bruce, come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto alcuni problemi di salute e recentemente è stata diagnosticata un'afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Come risultato di questo e con grande considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato tanto per lui», hanno detto Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn.

Allo stesso modo, ha approfondito il fatto che hanno deciso di condividere la notizia con i fan di Bruce perché anche loro sono stati con l'artista per tutta la sua carriera.

«Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e siamo molto grati per il loro continuo amore, compassione e sostegno. Stiamo attraversando questo come un nucleo familiare forte e volevamo includere i tuoi fan perché sappiamo quanto significhi per te, proprio come fai tu per lui», puoi leggere.

Alla fine dell'annuncio, la famiglia ha detto che stanno cercando di vivere il momento e stanno facendo del loro meglio per il benessere della celebrità.

«Come dice sempre Bruce, 'Live it up' (vivi il momento) e insieme abbiamo intenzione di fare proprio questo», hanno concluso.

Uno degli attori che ha inviato un messaggio commovente a Bruce non appena ha saputo la notizia è stato l'attore Sylvester Stallone, che ha reso omaggio al suo amico dal suo account Instagram.

«Ci conosciamo da molto, prego per il meglio per te e la tua bella famiglia», ha scritto l'attore che ha collaborato a The Indestructibles con Willis.

