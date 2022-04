Arresto del vettore: quanti decessi sono stati registrati fino ad oggi?

L'aumento dei prezzi di vari prodotti ha colpito la tasca dei peruviani, inducendo diversi a mobilitarsi per chiedere una risposta dal governo di Pedro Castillo ha dovuto affrontare la difficile situazione che hanno dovuto affrontare. Poco dopo due settimane di sciopero guidato da agricoltori e trasportatori, non solo hanno registrato scontri con la polizia nazionale peruviana, distruzione di proprietà pubbliche e saccheggi. Purtroppo sono andate perdute anche le vite dei cittadini le cui cause di morte devono ancora essere chiarite dalle autorità.

Le prime vittime sono state registrate a Junín durante le manifestazioni dello scorso fine settimana. Tra questi c'è un adolescente di 13 anni il cui corpo è stato trovato sulle rive del fiume Yacus, all'altezza della zona di Bellavista, nel distretto di Ataura, Jauja provincia. Alla notizia della sua partenza, si è diffusa l'ipotesi che il minore sarebbe caduto nel fiume mentre scappava dagli agenti di polizia che cercavano di controllare la manifestazione.

Candy Magaly Hinostroza de la Cruz è la seconda vittima delle manifestazioni di Junín. Questo è un insegnante che è morto dopo essere stato investito da Hans Oré all'altezza del ponte Las Balsas a Concepción. La terza vittima è un uomo di 82 anni identificato come Jorge Maldonado Landeo del distretto di Huaripampa (Jauja), morto perché non ha ricevuto tempestivamente il trattamento emodialitico presso l'ospedale Essalud-Huancayo.

Il ministro della Difesa riduce al minimo i decessi dovuti all'arresto dei vettori. VIDEO: Canale N

Sabato sera, 2 aprile, il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry, ha confermato la morte di quattro cittadini, ma ha sottolineato che questi non sono avvenuti a seguito di scontri con il PNP. «Ci sono quattro morti, uno che è morto perché non poteva essere aiutato, stava andando in ospedale; un bambino che cade sul ponte, e due in incidenti stradali, vengono colpiti dagli stessi veicoli che erano in sciopero, non c'è stato nient'altro, ci sono quattro di loro», sono state le dichiarazioni critiche del ministro.

ALTRE VITTIME

Il 5 aprile, quando il presidente Pedro Castillo aveva ordinato l'immobilizzazione sociale a Lima e Callao per evitare complicazioni, a Huánuco un ragazzo di 18 anni identificato come Alexander Trujillo Nolasco sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile lacrimogeno lanciato da un membro della Nazionale peruviana Polizia. Trujillo Nolasco è stato portato in moto al centro sanitario Ambo, dove hanno certificato la sua morte. Le cause esatte della sua morte non sono state ancora determinate, secondo il direttore della salute, Carlos Segovia Maldonado.

La vittima più recente è avvenuta il 6 aprile durante gli scontri per il blocco delle strade a Ica. Questa volta si tratta di Yhony Quinto Contreras, un ragazzo di 24 anni che ha ricevuto un proiettile vagante colpito alla testa facendogli perdere la vita in quel preciso momento. Le notizie indicano che nonostante la presenza di membri del PNP, il corpo del giovane è rimasto sdraiato sulla strada mentre il pubblico ministero è arrivato in servizio per sollevare il corpo.

La morte di Quinto Contreras porta a sei il numero di cittadini uccisi durante il periodo di proteste causato dall'aumento dei prezzi. Sul defunto a Junín, la Procura della Repubblica avvierà un'indagine per determinare le cause della loro partenza. Finora non sono note le procedure che devono essere seguite dalle autorità in relazione agli altri tre decessi avvenuti nei giorni scorsi in varie regioni del Paese.

