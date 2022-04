AMLO e Sheinbaum non hanno rispettato le misure per interrompere la diffusione della revoca del mandato: TEPJF

Il Tribunale elettorale della magistratura della Federazione ha esaminato le misure precauzionali imposte dall'Istituto elettorale federale contro il capo del governo Claudia Sheinbaum e il presidente Andrés Manuel López Obrador sulla diffusione di Revoca del mandato e si è ritenuto che i messaggi diffusi da entrambe le parti costituissero governo propaganda durante un periodo proibito.

È importante ricordare che l'INE ha ordinato in più di un'occasione che il presidente López Obrador si astenga dal parlare o promuovere la consultazione popolare, poiché l'istituzione è l'unica che può promuovere la partecipazione a questo esercizio democratico.

L'Istituto ha ordinato al presidente López di sospendere la trasmissione della conferenza stampa mattutina del 18 marzo e di astenersi dal promuovere la revoca del mandato, mentre al capo del governo Claudia Sheinbaum è stato chiesto di interrompere la trasmissione di opere governative.

In una sessione pubblica in videoconferenza, i giudici hanno ritenuto valido l'avvertimento che Sheinbaum aveva ricevuto, poiché la legge federale sul La revoca del mandato vieta ai dipendenti pubblici di diffondere azioni e risultati del governo dal 4 al 10 aprile, data in cui si svolgerà la consultazione popolare.

A partir de este jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión del proceso de esta participación ciudadana.(Fotos: Cuartoscuro)

I giudici Felipe de la Mata Pizaña e Felipe Fuentes hanno presentato due progetti di legge sostenendo che AMLO e Sheinbaum violavano i loro doveri costituzionali e ignoravano le chiamate dell'INE. L'ultimo è stato il 29 marzo quando al capo del governo è stato ordinato di cancellare 10 post dal suo account Twitter.

Su questo, il presidente ha commentato in un tweet: «Oggi ho ricevuto un nuovo lavoro da @INEMexico che costringe alla cancellazione di post sui social network che lei pensa siano propaganda. Procedo a scaricare le reti ma ci metteremo in discussione poiché lo consideriamo parziale ed eccessivo. Ancora una volta».

José Luis Vargas è stato l'unico a votare contro i progetti di legge presentati e ha commentato: «A mio avviso, il decreto di interpretazione autentica emesso dal Congresso dell'Unione è dopo la denuncia degli eventi e non dovrebbe applicare la retroattività». Gli altri hanno respinto le accuse del presidente e del capo del governo.

El INE aseguró que ha cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos. (Foto: Cuartoscuro) Misael Valtierra | Misael Valtierra

Allo stesso modo, l'INE ha ordinato a 13 governatori di Morena e dei partiti alleati di cancellare i tweet che dalla loro prospettiva rappresentavano la propaganda del governo. Tra i coinvolti c'erano Miguel Ángel Navarro Quintero, Layda Sansores San Roman e Indira Vizcino Silva.

Secondo un comunicato stampa, l'INE ha stabilito che a partire da questo giovedì 7 aprile, la trasmissione radiofonica e televisiva del processo di revoca del mandato terminerà e continuerà con la pubblicazione da parte di tutti i social media delle informazioni necessarie per garantire l'esercizio del diritto al cittadino partecipazione a tale processo.

La consigliera Claudia Zavala Pérez ha affermato che: «I dipendenti pubblici hanno lasciato molto a desiderare in termini democratici poiché hanno ignorato le determinazioni delle autorità in merito alla diffusione dell'esercizio, compreso il Tribunale elettorale». Ha anche affermato che «questo parla di pochissima responsabilità da parte dei dipendenti pubblici».

Infine, i giudici in una sessione privata hanno stabilito che se Sheinbaum riprenderà tali pratiche nelle prossime ore, potrebbe ricevere un rimprovero pubblico, così come altre sanzioni.

CONTINUA A LEGGERE: