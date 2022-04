Alma, questa è la mascotte della Copa America Femenina Colombia 2022

Nel bel mezzo del sorteggio per la fase a gironi della Copa América Femenina Colombia 2022, Conmebol ha svelato la mascotte ufficiale del campionato. Questa è Alma, sorella di Pibe, mascotte della Copa América Brasil 2021, e che viene descritta come un personaggio forte, coraggioso, socievole, divertente e appassionato.

Alma accompagnerà i tifosi negli stadi dove si giocherà la Copa America Women's Cup, Cali (Stadio Pascual Guerrero), Armenia (Stadio Centenario) e Bucaramanga (Stadio Alfonso López), dove si giocherà il gran finale del campionato. Inoltre, è previsto che visiterà alcuni stadi in Sud America nell'ambito della campagna di promozione della Copa America.

Questo giovedì, 7 aprile, si è svolto il sorteggio per la fase a gironi della Copa América Femenina Colombia 2022 presso la sede del Conmebol nella città di Asunción, in Paraguay. Questo torneo di squadre nazionali assegna tre posti diretti alla Coppa del mondo femminile che si giocherà in Nuova Zelanda e Australia nel 2023. Ci saranno anche due squadre (quarta e quinta della fase finale) che si qualificheranno per il ripescaggio.

La fase preliminare è composta da 10 squadre che sono state sorteggiate in due gironi da cinque squadre ciascuno. Nel Gruppo A, la Colombia sarà la testa di serie come paese ospitante, le squadre che completano il girone sono: Cile, Ecuador, Paraguay e Bolivia. Nel Gruppo B sarà il Brasile come attuale squadra campione e sarà accompagnata da: Perù, Venezuela, Argentina e Uruguay.

Nella fase a gironi, le squadre affronteranno una singola partita e la partita di apertura sarà tra i padroni di casa, Colombia-Paraguay. Delle otto edizioni della Copa América Femenina, il Brasile è stato incoronato campione in sette (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018), mentre l'Argentina in una (2006). L'ultimo torneo, in cui l'ospite è arrivato secondo, è stato in Cile.

Un altro dei posti assegnati da questo campionato nella sua fase finale sarà il torneo di calcio femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, questo sarà per i campioni; i secondi classificati andranno al ripescaggio. Mentre dal terzo al quinto posto avranno un posto ai Giochi Panamericani del 2023, saranno ospitati dal Cile per il quale la squadra nazionale di questo paese ha una quota diretta. Nel caso in cui questa selezione finisca in una delle posizioni elencate, la quota verrà assegnata alla squadra successiva in classifica.

Uno degli aspetti da tenere a mente è che l'evento si terrà dopo 4 anni dalla scorsa edizione e dal 2022 si terrà ogni 2 anni. Inoltre, ci sarà un aumento dei premi in denaro, per i campioni sarà di $1.500.000 e per i secondi classificati $500.000. Per il presidente della Conmebol Alejandro Domínguez, questo rappresenta un progresso e dà un tono al nuovo futuro del calcio femminile continentale.

