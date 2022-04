«Vogliamo solo essere ascoltati»: Eugenio Derbez ha chiesto nuovamente l'arresto del treno Maya

Eugenio Derbez è stato oggetto di polemiche nelle ultime settimane. Uno di loro è arrivato dopo aver vinto un Oscar per la sua partecipazione al film CODA. Tuttavia, quello che ha attirato maggiormente l'attenzione è stata la sua richiesta di fermare la costruzione del treno Maya.

È stato nell'ambito della Giornata mondiale dell'acqua che un video ha iniziato a circolare sui social network del movimento Sélvame del Tren, che è stato guidato da alcune figure del panorama artistico nazionale che cercano di fermare la costruzione della Sezione 5 Sud di questo progetto di punta perché, hanno detto, influenzerebbe in modo significativo il ricco ecosistema del luogo.

Oggi, dopo essere stato denunciato da Morena a causa della sua partecipazione a questo film, Derbez ha nuovamente chiesto l'arresto dei Maya Allenati e ha chiesto di essere ascoltato per conoscere la sua posizione sul caso.

Allo stesso modo, l'attore, produttore e regista messicano ha anche affermato che dovrebbero ascoltare esperti e persone della regione, che hanno denunciato che il danno ambientale è già «irreversibile» a causa dell'abbattimento di alberi che hanno danneggiato l'area.

«Vogliamo solo essere ascoltati e che tengano conto delle opinioni di scienziati, ambientalisti e persone nella regione. Il danno ecologico sarebbe IRREVERSIBILE», ha scritto il famoso comico.

(Foto: Twitter)

Questo messaggio, pubblicato sul suo account Twitter, è stato accompagnato dallo stesso video che ha causato polemiche, solo che questa volta ha aggiunto alcune immagini della deforestazione causata dalla costruzione di quell'infrastruttura di trasporto.

Gli utenti di questo social network hanno risposto rapidamente a Eugenio Derbez e hanno affermato che questa sezione del treno Maya è già stata modificata per non danneggiare la giungla. Inoltre, hanno condiviso la difesa che il padre di Natalia Lafourcade, Gastón, ha fatto alla Quarta Trasformazione (Q4), così come mostrando il suo sostegno ad AMLO e ai suoi megaprogetti.

Dopo l'uscita di questo filmato, López Obrador, durante la conferenza mattutina di mercoledì 23 marzo, ha risposto a questo video e ha definito le persone coinvolte «pseudo-ambientalisti» e «fifis», oltre a dire che sarebbero stati assunti dai conservatori per criticare il loro progetto.

Successivamente, l'attore ha risposto alle dichiarazioni del presidente e ha assicurato di essere rimasto ferito dalle squalifiche. Inoltre, ha chiarito di non aver ricevuto alcun pagamento per aver partecipato a questa campagna ambientale.

El mandatario y Derbez han rozado desde hace algunas semanas por sus diferentes posturas sobre el Tren Maya (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

«Mi addolora essere squalificato perché penso che il leone creda che ognuno sia della sua condizione. Non ricevo buste gialle, non mi servono. Guadagno i miei soldi con il sudore della fronte e lo faccio per amore del Messico», ha detto il comico il 25 marzo in un'intervista a Ciro Gómez Leyva.

Eugenio ha anche approfittato del dialogo per chiarire che appartiene a un gruppo di cittadini preoccupati per il pericolo latente che affligge la foresta pluviale della penisola.

Ha anche chiarito che non sono stati assunti da nessuno: «L'ho sempre detto, non sono di nessun partito, né il PRI né il PAN né MORENA. Vengo dal Messico e lo sto facendo perché gli ambientalisti ci hanno contattato, la gente del posto ci ha contattato in una richiesta di aiuto».

In contrasto con le parole di AMLO, l'intervistato ha osservato che non sono contrari al treno Maya, sono solo contrari al cambio dell'ultimo minuto del percorso dalla sezione 5 a un luogo che ha il più lungo sistema sotterraneo di fiumi e cenote del mondo. Il suo unico scopo è fermare il lavoro in questa parte per evitare un ecocidio.

