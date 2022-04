Vanessa Terkes si unisce alla marcia contro Pedro Castillo e chiede le sue dimissioni

Vanessa Terkes, come diversi personaggi dello spettacolo affari, è in disaccordo con le ultime decisioni prese da Pedro Castillo come presidente della Repubblica. Per questo motivo, l'attrice ha deciso di uscire e chiedere le dimissioni del presidente peruviano.

Ha raggiunto Piazza San Martín ed è stata accanto a migliaia di cittadini che esprimono il loro rifiuto dell'attuale governo. Ha sottolineato che non solo a Lima vogliono la partenza del capo dello Stato, ma gran parte del Perù l'ha richiesta anche.

Va notato che il coprifuoco annunciato per martedì 5 aprile a Lima e Callao ha causato un'ondata di proteste in diverse parti della città . I manifestanti hanno dichiarato di non essere disposti a limitare il loro diritto al transito gratuito.

In un'intervista rilasciata per ATV, Vanessa Terkes ha detto che i manifestanti contro Pedro Castillo sono scesi in piazza pacificamente; tuttavia, a causa degli atti vandalici da parte di alcuni soggetti la polizia ha dovuto usare lacrimogeni che hanno colpito coloro che hanno partecipato tranquillamente.

« Sono qui come cittadino con la rabbia che provano migliaia di peruviani. Dicevo Lima, ma nessun gentiluomo è l'intero Perù. Siamo indignati tutto il giorno. Tempo fa hanno lanciato lacrimogeni contro bambini, madri, qualcosa che era pacifico», ha detto.

Ha anche approfittato delle telecamere per rivolgersi direttamente a Pedro Castillo e chiedergli di dimettersi dall'incarico prima che la popolazione continuasse a scendere in piazza. « Fate un passo di lato », ha detto.

Ha anche usato i suoi social network per rammaricarsi che la marcia contro il presidente peruviano si sia conclusa con disordini, poiché diversi quartieri dello stato sono stati colpiti. «Deplorevole che una marcia pacifica finisca in questo», ha detto.

Vanessa Terkes ha assicurato di essere andata a marciare pacificamente per chiedere a Pedro Castillo di dimettersi dal suo incarico di Presidente della Repubblica.

VANESSA TERKES ERA LEGATA A JUAN SHEPUT

Il programma Love and Fire ha catturato Venessa Terkes insieme all'ex ministro Juan Sheput. Sebbene non abbiano affermato o negato di essere coinvolti sentimentalmente, in più di un"occasione sono stati visti insieme.

È per questo motivo che la rivista di Willax Televisión è andata alla ricerca dell'attrice per scoprire maggiori dettagli sulla sua presunta storia d'amore, anche se alla fine la giornalista non ha ricevuto una risposta diretta dall'ex conduttrice televisiva, poiché si è rifiutata di rispondere e ha solo eluso la domanda.

Come ricordi, le speculazioni su una storia d'amore tra Terkes e Sheput hanno guadagnato più forza quando l'emittente radiofonica ha condiviso una fotografia delle sue celebrazioni di compleanno, dove è stato possibile osservare che l'attrice sembrava molto sorridente accanto al politico, anche se si copriva il viso con un'emoji.

CONTINUA A LEGGERE: